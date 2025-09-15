José Guimarães: Um mandato amigo do ensino superior

O Ceará pode se orgulhar da força que conquistou no ensino superior público. Tenho a honra de dizer que meu mandato sempre esteve ao lado dessa história. Fui parceiro na criação da Universidade Federal do Cariri (UFCA), durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Aquela conquista nasceu de uma luta coletiva, mas coube a mim articular no Congresso Nacional a proposta que hoje transformou a vida de milhares de jovens no Cariri.

Desde então, nunca deixei de apoiar universidades e institutos federais do nosso estado. Sei que onde chega uma instituição de ensino, chega também desenvolvimento, pesquisa, emprego e oportunidades para o povo.

Na UFCA, em parceria com o reitor e a comunidade acadêmica, articulei recursos que garantem a construção do Hospital Veterinário no Crato, um auditório para 300 pessoas, além da biblioteca e do restaurante universitário em Juazeiro. Também avançamos com novos blocos acadêmicos e a expansão dos campi em Brejo Santo, Barbalha e Icó.

Na Unilab, que aproxima o Brasil da África e da lusofonia, estamos construindo uma nova história em Baturité. Consegui junto ao MEC a compra de um prédio de R$ 7 milhões para instalar o curso de Medicina. Articulei ainda R$ 40 milhões para viabilizar o novo campus da saúde, um investimento total de R$ 73 milhões, além de recursos para assistência estudantil e para o funcionamento do campus de Redenção.

No Instituto Federal do Ceará (IFCE), participei do anúncio do novo campus em Messejana e do pacote de R$ 190 milhões para a expansão da rede no estado. É mais educação técnica, formação profissional e oportunidades para a juventude.

Na liderança do governo do presidente Lula, também tenho a missão de garantir que as demandas do Ceará cheguem aos ministérios. Foi assim com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) do Ceará, em Fortaleza, que já começou a sair do papel. O ITA-CE é um passo histórico para colocar o nosso estado no centro da formação de engenheiros e pesquisadores de excelência.

Essa descentralização é estratégica. O ensino superior precisa estar em todas as regiões. Por isso, nosso mandato não olha apenas para a capital. No Cariri, no Maciço de Baturité, no Sertão Central, no litoral, em cada canto do Ceará, temos trabalhado para levar universidades, institutos e escolas técnicas.

Nada disso seria possível sem o compromisso do presidente Lula com a educação. Nos governos do PT, o ensino superior deixou de ser privilégio de poucos para se transformar em direito de muitos. As universidades chegaram ao interior. A juventude da periferia e do sertão passou a sonhar com diploma. E é ao lado de Lula que sigo defendendo essa agenda.



