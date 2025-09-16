Fogo e chama

Eu desconfio que o amor possa existir plenamente,

quando um oferece detalhe e ternura,

e o outro responde com seu ser indiferente,

sem o calor que tanto se cativa.

É estranho dizer "eu te amo" no vazio

e não ver a alma do outro despertar;

complicado é arder em fogo intenso,

enquanto o outro já não sabe se inquietar.

Talvez amar seja apenas invenção:

momento, acaso, pura conveniência,

ou aquilo que brota da solidão,

um nome incerto, quase alucinação.

Ainda assim, prefiro acreditar no encontro,

não de corpos, mas de essências profundas;

nesse dia o amor será eterno em si,

sem tempo ou dor, partilha de almas recíprocas.