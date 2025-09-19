Leonardo Drummond: É preciso reconhecer a importância dos ortopedistas

Celebrar o Dia do Ortopedista é reconhecer a importância de um profissional que está diretamente ligada à qualidade de vida da população. O ortopedista é o médico responsável por cuidar do aparelho locomotor humano e, consequentemente, por devolver movimento, independência e dignidade a milhares de pessoas todos os dias.

No Brasil, estima-se que cerca de 30% da população sofra com dores crônicas relacionadas ao sistema musculoesquelético, o que gera um impacto direto na produtividade, na economia e, sobretudo, na vida de cada paciente.



Considerada uma especialidade médica que enfrenta uma demanda crescente, a missão da Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce) ganha força por ser uma entidade que reúne profissionais comprometidos não apenas com a excelência técnica, mas também com a valorização da categoria e a construção de soluções coletivas para os desafios da área da saúde.



Dados da Associação Médica Brasileira (AMB) mostram que o país possui mais de 600 mil médicos ativos, sendo a ortopedia uma das 10 especialidades com maior número de profissionais. Só no Ceará, são mais de 1.500 ortopedistas cadastrados no Conselho Regional de Medicina, o que demonstra o peso da especialidade para o sistema de saúde.

Ao mesmo tempo, é importante destacar que essa representatividade exige responsabilidade e união da classe para enfrentar desafios como a defasagem nos honorários médicos, a sobrecarga de atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS) e a necessidade constante de atualização científica diante dos avanços tecnológicos.



No Dia do Ortopedista, reforçamos que cuidar de pessoas vai além de tratar fraturas ou diagnosticar doenças ósseas. Significa compreender a dor do paciente, oferecer um tratamento humanizado e lutar para que a profissão seja valorizada de forma compatível com sua relevância social. Que essa data seja um convite à reflexão social sobre a importância de fortalecer nossas instituições, valorizar nossos profissionais e, acima de tudo, continuar cumprindo a missão de devolver movimento e esperança a cada paciente.





