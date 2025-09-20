Leopoldo Martins Filho: Anuário do Cariri, um marco na valorização das potencialidades regionais

Foto: Arquivo pessoal Leopoldo Martins

O lançamento do Anuário do Cariri, promovido pela Fundação Demócrito Rocha em parceria com a O POVO CBN Cariri, representa um marco histórico, simbólico e estratégico para a região do Cariri cearense. Trata-se de uma iniciativa que ultrapassa o simples registro de dados e estatísticas, pois simboliza o reconhecimento da força cultural, econômica, educacional, social e religiosa que compõe o mosaico identitário do Cariri.

Ao dedicar um capítulo especial do tradicional Anuário do Ceará exclusivamente à região, a publicação reitera que o Cariri não é apenas parte integrante do Ceará, mas um de seus pilares fundamentais, com papel estratégico e central no desenvolvimento estadual.

A iniciativa cumpre papel essencial de visibilidade e promoção regional. Durante décadas, o Cariri foi visto apenas como um polo interiorano de produção agrícola, artesanal e de religiosidade popular, quando, na verdade, sua complexidade sociocultural, riqueza histórica e dinamismo econômico merecem lugar de destaque e posição central no planejamento do desenvolvimento do Ceará.

Com dados atualizados, análises criteriosas e informações detalhadas, o anuário oferece um retrato fiel e abrangente das potencialidades locais, permitindo que gestores públicos, investidores, acadêmicos e estudiosos possam planejar ações, programas e investimentos com base em informações consistentes, contextualizadas e de alta relevância.

A força do Cariri está em sua diversidade e em sua capacidade de inovação. Do turismo religioso que atrai milhões de fiéis ao longo de cada ano à efervescente produção acadêmica de suas universidades, passando pelo vigor das indústrias, comércio, serviços e atividades culturais, a região se mostra como um território pulsante, dinâmico e inovador.

O anuário, ao reunir essas informações de forma sistematizada, organizada e acessível, fortalece a autoestima regional e ajuda a projetar o Cariri para além de suas fronteiras geográficas. É um retrato que não apenas informa, mas também inspira, apontando caminhos, oportunidades e possibilidades concretas para um futuro de desenvolvimento sustentável, inclusivo e socialmente equilibrado.

Além de ferramenta técnica e instrumento de planejamento, a publicação é também um gesto de reconhecimento e valorização profunda. É o testemunho de que o interior pode e deve ocupar lugar de protagonismo nas decisões políticas, econômicas, culturais e sociais do Ceará. Que o Anuário do Cariri inspire novas políticas públicas, estimule novos investimentos, fortaleça iniciativas privadas e, sobretudo, reforce no imaginário coletivo a certeza de que o Cariri é uma das maiores riquezas do nosso estado, possuindo enorme potencial humano, cultural e econômico, e merece ser conhecido, respeitado e continuamente fortalecido em todas as suas dimensões.





