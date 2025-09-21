Pedro Jorge Ramos Viana: Os meus Por quês sobre o Brasil

Dadas as notícias publicadas recentemente, me lembrei dos meus inúmeros "por quês" sobre este ente chamado governo brasileiro, ao qual eu servi por 44 anos como professor universitário. Agora vou explicitá-los. Por que não se ensina ao brasileiro, desde a infância, o respeito às leis?

Por que os governos no Brasil demoram tanto a tomar suas decisões, mesmo as mais óbvias? Há projetos de lei que estão no Congresso há mais de 20 anos. Aqui vou dar uma parada nos meus "por quês" e dar um exemplo dessa demora. Tomemos o caso do uso dos cintos de segurança.

Eu estudei nos Estados Unidos há 52 anos. Já naquela época, lá o motorista era obrigado a usá-lo.

Na realidade o Governo brasileiro instituiu a obrigatoriedade dos veículos aqui fabricados viessem com o cinto de segurança já em 1968. Mas, por que a obrigatoriedade do uso desse dispositivo só passou a ser exigida a partir de setembro de 1997?



Voltemos aos "por quês". Por que somente agora, depois que muitos países já a adotaram, o Congresso Nacional aprova lei que proíbe o uso de celulares nas salas de aula? Por que a construção de qualquer obra pública no Brasil demora muito mais para ser concluída do que está previsto? E por que os custos finais sempre são bem maiores que os custos iniciais previstos?.

Veja-se o exemplo da Transnordestina. Por que as construções, no Nordeste, principalmente de edifícios, não deixam instaladas placas fotovoltaicas para uso de energia solar? Por que o Brasil não adotou o modelo universal de tomadas elétricas? Por que a lei de trânsito no Brasil não é mais rígida contra os transgressores?

Por que os governantes no Brasil (federal e estaduais) teimam em indicar para cargos diretivos de suas empresas estatais ou para Conselheiros de seus Conselhos de Conta, pessoas que, no mais das vezes, não têm capacidade técnica para assumir tais cargos?. O caso do INSS é um bom exemplo.



Por que o Congresso Nacional é o segundo Congresso mais caro do mundo?. Por que um Senador pode contratar até 83 assessores parlamentares?. Por que o Congresso Nacional não permite a tributação de grandes fortunas?. Por que os políticos brasileiros tornam os cargos eletivos como verdadeiros empregos? E até querem se perpetuar como "representantes do povo". Por que o Regimento Interno do STF (e dos tribunais) tem força de lei?. Por que o STF não é formado somente pelos mais doutos na ciência jurídica?.

Por que se permite que pessoas que sequer passaram em concurso para juiz de primeira instância, sejam "juiz de suprema instância"? Por que, no Brasil, um Professor Universitário paga mais IR que muitos milionários brasileiros?. Por que o Brasil, na verdade, é um "paraíso fiscal"?. Quem souber responder a estes "porquês", responda-me.