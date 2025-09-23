Coragem noturna

De dia, caminho no compasso da razão. Trabalho, penso, faço piadas bobas no estilo "A Praça é Nossa", encontro respostas rápidas para quase tudo.

Sigo a rotina comum de uma mulher de 41 anos.

Mas quando o sol se apaga, algo em mim desperta.

Os sentimentos florescem, a ternura se insinua em mensagens que quase nunca

chegam a ser enviadas.

Será que todos somos assim?

Haveria, nas estrelas ou na lua, a chave

desse encanto?

Não tenho essa resposta. Apenas sei que gosto de quem me torno à noite.

Sou mais eu, intensa, viva, verdadeira.

E, ainda assim, ao amanhecer, a luz do sol devolve-me o reflexo da culpa e da vergonha, companheiras indesejadas no espelho da manhã.

As mensagens são deletadas, meu rosto esquenta de vergonha...

O calor das manhãs traz de volta a razão, e o dia caminha com menos emoção.

Quem mais se reconhece nesse mistério?

Você gosta da versão corajosa e amorosa que lhe visita na escuridão?

Que o dia passe rápido!!!

Texto escrito à noite…