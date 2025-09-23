Roberta Duarte Maia Barakat: Lições da avaliação do PPSUS no Ceará

Participei como avaliadora da Comissão de Especialistas da Chamada 05/2024 do Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) no estado do Ceará. Isso provocou importantes reflexões sobre o papel estratégico do PPSUS na consolidação de uma ciência comprometida com os princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). A experiência foi um exercício de escuta, diálogo e responsabilidade.

Permitiu reconhecer a diversidade de olhares e metodologias do campo da pesquisa em saúde, além de potencializar a valorização de saberes e práticas construídas (no) e para o território. O PPSUS é, sem dúvida, instrumento relevante no fomento à pesquisa aplicado no Brasil.

Promove a descentralização dos investimentos em ciência, tecnologia e inovação em saúde, valoriza as especificidades regionais, amplia o protagonismo de pesquisadores/as e instituições em contextos historicamente subfinanciados.

Essa capilaridade impregnada de justiça social e territorial, orienta o conhecimento científico pelas demandas reais dos serviços de saúde e das populações. O programa estimula pesquisas que dialogam diretamente com os desafios locais, especialmente no âmbito da Saúde Coletiva. Os projetos, para além de sua qualidade técnica, revelaram o compromisso ético-político dos pesquisadores/as com o fortalecimento do SUS.

O PPSUS fortalece a articulação entre instituições, promove redes colaborativas, atua como ferramenta pedagógica e sustenta os princípios da integralidade, equidade e participação social. Seus desdobramentos transcendem o campo acadêmico.

Os produtos e resultados gerados pelas pesquisas financiadas subsidiarão políticas públicas baseadas em evidências, aperfeiçoarão práticas de cuidado e ampliarão a capacidade de resposta dos sistemas de saúde frente às iniquidades.

A iniciativa aproxima ciência e sociedade, reafirma o papel do conhecimento como ferramenta de emancipação. Em tempos de constantes ameaças à ciência, ao SUS e aos direitos sociais, programas como o PPSUS precisam ser defendidos com autonomia científica para edificar uma saúde pública mais justa, plural e democrática.





