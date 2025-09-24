Logo O POVO+
Emanuel Furtado Filho: Sentar-se como igual
Opinião

Emanuel Furtado Filho: Sentar-se como igual

O subdesenvolvimento infiltra-se na linguagem, nos símbolos, até na forma como o país se percebe. Molda elites que naturalizam o atraso e olham com desconfiança qualquer tentativa de afirmar um projeto autônomo de nação
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Foto do Articulista

Emanuel Furtado Filho

Articulista

Há mais de meio século, Celso Furtado advertia que o subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento: é outra coisa. Mais que uma estrutura econômica, é uma mentalidade, um modo de existir no mundo como subordinado. No Brasil, essa perspectiva atravessa a política de forma transversal, mas encontra abrigo especialmente confortável em certos discursos da direita, inclusive da dita "moderada", que não raro a reproduz com vocabulário mais polido.

A advertência de Furtado é, no fundo, denúncia cultural e política. O subdesenvolvimento infiltra-se na linguagem, nos símbolos, até na forma como o país se percebe. Molda elites que naturalizam o atraso e olham com desconfiança qualquer tentativa de afirmar um projeto autônomo de nação.

A recente imposição de tarifas unilaterais pelos EUA contra o Brasil expõe, com nitidez, esse padrão de pensamento. Diante de uma agressão externa inequívoca, com impacto direto sobre milhares de empresas brasileiras, parte da oposição preferiu culpar... o Brasil. Ou melhor, o governo brasileiro, por manter laços com os Brics ou por afirmar soberania, em vez de dobrar os joelhos diante de Washington.

Setores da extrema-direita chegaram a justificar as sanções como castigo merecido. A direita moderada, por sua vez, tergiversa. Reconhece os danos econômicos, mas evita condenar a motivação absurda das tarifas. Prefere insinuar que, com outro presidente, nada disso teria ocorrido. Ou seja, a culpa seria do Brasil, por ter feito a escolha "errada".

Essa recusa em defender o país expressa a estrutura mental identificada por Furtado como mola invisível da dependência: a submissão como reflexo político. Uma elite colonizada, que enxerga soberania como populismo e dignidade como ameaça à ordem dos mercados.

O preço não é apenas simbólico. No plano eleitoral, adotar um discurso incapaz de reunir força para construir maioria é erro estratégico elementar. Nenhum país se torna grande pensando como colônia. Enquanto nossa elite confundir dependência com destino, seguirá tropeçando nas migalhas lançadas pela mesa onde nunca ousou sentar-se como igual.

 

O que você achou desse conteúdo?