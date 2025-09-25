Domingos Neto: Bancada do Ceará, união para enfrentar os desafios

Foto: O POVO Domingos Neto, deputado federal

Assumi recentemente a coordenação da bancada federal do Ceará no Congresso Nacional. Recebo essa missão com humildade, mas também com senso de responsabilidade diante do desafio de articular parlamentares de diferentes partidos em torno de uma causa comum: o nosso estado.



Sucedendo o deputado Moses Rodrigues, que conduziu esse trabalho com equilíbrio, respeito e espírito de diálogo, tenho a clara noção de que a construção coletiva é o único caminho possível. Agradeço a ele pela condução firme e agregadora, que deixa como legado uma bancada mais integrada, mais consciente de seu papel e mais preparada para os desafios que o Ceará enfrenta.



A principal meta agora é promover unidade. Quero estabelecer uma rotina de trabalho que vá além das reuniões protocolares. Minha proposta é criar uma agenda de mobilização semanal, que envolva todos os parlamentares, deputados e senadores, em torno de pautas que realmente impactam a vida do povo cearense.

Acredito que a força de uma bancada não está apenas no número de parlamentares, mas na capacidade de atuar de forma conjunta, articulada e comprometida com os interesses da população.

Começamos essa nova fase da coordenação com ações concretas. Tenho a satisfação de anunciar a destinação de R$ 200,9 milhões pela Bancada do Ceará ao Orçamento Geral da União de 2025 para fortalecer a saúde no nosso estado.

Esse é um esforço coletivo, fruto de muito diálogo entre os parlamentares e de um compromisso real com a população cearense. Do total, R$ 155,5 milhões vão para o Fundo Estadual de Saúde, reforçando os serviços de Média e Alta Complexidade, essenciais para garantir atendimentos especializados em todo o Ceará. Outros R$ 45,4 milhões serão destinados aos Fundos Municipais de Saúde, fortalecendo também a Atenção Primária, que é a porta de entrada do nosso sistema.

São recursos que darão mais condições para as redes manterem e qualificarem os serviços, assegurando um atendimento mais humano, eficiente e de qualidade para quem mais precisa. Quando coordenei a bancada em outra ocasião e atuei como relator do Orçamento, uma das prioridades foi garantir recursos para concluir obras que se tornaram verdadeiros elefantes brancos no Ceará, como o viaduto de Tianguá.

Ter contribuído para tirar esse projeto do papel me dá orgulho. Ver essas obras ganharem vida mostra que, com articulação e compromisso, é possível transformar promessas em entregas. Outro tema central do nosso trabalho tem sido a colaboração com a saúde, área que continuará sendo prioridade absoluta.

Coordeno essa bancada com o espírito de servir.

Meu gabinete está aberto, minhas ações serão transparentes e meu foco será o coletivo. Essa não é uma missão individual. É um esforço que precisa ser construído todos os dias, com diálogo, escuta e responsabilidade. Vamos juntos fazer mais pelo Ceará.



