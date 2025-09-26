Adriano Leitinho: Pela Defensoria e pelo Acesso à Justiça que o Ceará merece

A Defensoria Pública é a porta de entrada do mais pobre, daquele que mais necessitada do sistema de justiça. É por meio dela que milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade conseguem ter seus direitos garantidos e sua dignidade preservada.



Atuo como defensor público há 21 anos, tempo suficiente para conhecer a fundo as principais necessidades da Defensoria e os anseios de colegas que diariamente enfrentam uma realidade desafiadora. A instituição evolui, porém sem conseguir alcançar o crescimento ainda maior das outras do sistema de justiça e o sentimento é de que não se sai do lugar.



Hoje convivemos com defensores desanimados, adoecendo pela sobrecarga e sem a contraprestação remuneratória justa. A isonomia com as demais carreiras está no papel, mas é preciso que ela seja efetiva.

É visível a carência de mais profissionais e recursos para que possamos exercer nossas funções com dignidade e oferecer à população atendimento eficiente e excelente. Cada novo defensor representa milhares de cidadãos vulneráveis com acesso real à justiça.



Defendo uma Defensoria Pública bem estruturada, defensores valorizados e bem remunerados, com condições de trabalho adequadas e número suficiente de profissionais para atender à demanda do povo cearense. Acredito no diálogo aberto e respeitoso com o parlamento e com o governo, e no trabalho em parceria para conquistar avanços concretos.



Encaro essa carreira como missão de vida, baseada na defesa intransigente dos direitos fundamentais. Coloco meu nome, minha energia e dedicação para fortalecer à Defensoria e que seja mais presente. Tenho a honra de contar, neste desafio, com a defensora pública Ana Carolina Gomes, profissional competente, igualmente comprometida em trabalhar por uma Defensoria melhor para todos.



Nosso projeto de gestão nasce da escuta ativa e da construção coletiva. Queremos trazer de volta o orgulho e participação dos defensores juntos por uma Defensoria Pública forte como quer e merece o povo cearense.

