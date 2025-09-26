Cibele Gaspar: CBP-CE e a diplomacia econômica em ação

O Atlântico Sul e o Atlântico Norte estão cada vez mais próximos, não apenas em termos geográficos, mas estratégicos. No Ceará, o Porto do Pecém consolida-se como motor de desenvolvimento. Projetos bilionários incluem o hub de hidrogênio verde, a expansão da ZPE II e a modernização da infraestrutura, integrando cadeias globais de energia, siderurgia e comércio exterior.



Em Portugal, o Porto de Sines reafirma seu papel de porta atlântica da União Europeia. O coração de suas operações é o Terminal XXI, em expansão, que ultrapassará 4 milhões de TEUs anuais. Com calado profundo e ligação ferroviária à Península Ibérica, Sines consolida-se como hub europeu competitivo, capaz de receber os maiores navios e apoiar a transição energética com projetos em gás natural liquefeito e hidrogênio.



Essa sinergia ganhou forma em novembro de 2022, durante a COP27, quando Brasil e Portugal instituíram o Corredor Verde Atlântico Pecém–Sines. Mais que um acordo portuário, trata-se de uma estratégia que fortalece o Nordeste como polo exportador de novas matrizes energéticas e projeta Portugal como acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo.



A rota, porém, não depende apenas de infraestrutura. É preciso articulação institucional e confiança entre atores públicos e privados. Nesse cenário, a Câmara Brasil-Portugal no Ceará (CBP-CE) cumpre papel relevante: promove diálogo, organiza missões empresariais e apoia a internacionalização de empresas, fortalecendo o ambiente de negócios entre os dois países.



Mais do que apoiar o corredor Pecém–Sines, a CBP-CE conecta empresas, governos e investidores em um ecossistema de internacionalização e investimentos. Seu trabalho reforça o papel do Ceará nas cadeias globais e posiciona Portugal como parceiro estratégico para a União Europeia.



No fim, não se trata apenas de navios e contêineres, mas de visões de futuro. Pecém e Sines são símbolos de um Atlântico que deixa de ser barreira para se tornar ponte. E as câmaras de comércio, como a CBP-CE, ajudam a transformar essa travessia em desenvolvimento, inovação e prosperidade.