Logo O POVO+
Eduardo Girão: Anistia humanitária deve ter partido?
Opinião

Eduardo Girão: Anistia humanitária deve ter partido?

A anistia não pode nem deve virar uma mera disputa ideológica, como se fossem duas torcidas apaixonadas num clássico em final de campeonato. Podemos até ser adversários, mas jamais inimigos
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Eduardo Girão, senador de República (Novo) (Foto: Divulgação )
Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

Não. É união e tem a força irresistível da paz para impulsionar a Nação pra frente! Em nossa Carta Magna de 88, Lula, então deputado, e sua turma votaram pela constitucionalidade da anistia ampla, geral e irrestrita, beneficiando-se diretamente dela, mesmo tendo usado armas de fogo para assaltar bancos, sequestrar embaixadores e até matar! Hoje, todos eles reconhecem os efeitos positivos da anistia para a democracia e pela pacificação do País que perdurou por décadas até 8/1/23. E, então, por que não anistiar, em 2025, os atuais presos políticos quando sequer foi encontrada uma única arma com eles?

A anistia não pode nem deve virar uma mera disputa ideológica, como se fossem duas torcidas apaixonadas num clássico em final de campeonato. Podemos até ser adversários, mas jamais inimigos; somos irmãos, filho do mesmo Deus! Qualquer motivação por projeto de poder deve ser deixado de lado pois o que está em jogo são vidas humanas famílias inteiras! Quem depredou prédio público naquele tumulto, sem qualquer liderança e num domingo de recesso, deve ser devidamente responsabilizado pelos excessos!.

Mas a grande maioria - formada por idosos e mulheres - nada fizeram além de participarem da manifestação segurando a Bíblia numa mão e a bandeira do Brasil na outra. Há casos emblemáticos da cruel injustiça como o do empreendedor "Clezão", que morreu na Papuda sob a tutela do STF, mesmo tendo comorbidades e três pedidos da PGR pela sua liberdade. Débora Rodrigues, cabeleireira com dois filhinhos que, por ter pichado uma estátua com batom, foi condenada como “perigosa golpista” a 14 anos de reclusão.

A brilhante vereadora de Fortaleza Priscila Costa denunciou também o drama da conterrânea Roberta Brasil Soares, engenheira e estudante de medicina que apenas se ajoelhou e orou sem qualquer vandalismo, conforme as imagens fornecidas pelas câmaras de segurança do Senado. Mas teve sentença de 14 anos de prisão.

O Congresso precisa priorizar essa anistia imediatamente. Temos uma tradição pelo triunfo do perdão sobre a vingança e o ódio; 32, 45 e, principalmente 79 que o digam! Aliás, o constituinte respeitado, tanto pela direita quanto esquerda, Jutahy Magalhães fez esse discurso antológico: "Tenho a convicção de que o Governo deve estar sempre capacitado à concessão de anistia aos crimes de natureza política, pois muitas vezes esse direito de graça, oportunamente aplicado, poderá propiciar à sociedade e ao governo um clima bem mais saudável, com ampla abertura às crescentes possibilidades de pacificação, pelo desarmamento dos espíritos".

A anistia requer a coerência histórica, independentemente de questões partidárias. Ela é o caminho para a reconciliação nacional que tornará o "Coração do mundo, Pátria do Evangelho" apto para a sua missão planetária! Paz & Bem!

O que você achou desse conteúdo?