Elizabeth Chagas: Começa agora a Defensoria que queremos construir

O futuro da Defensoria Pública do Ceará precisa ser pensado com coragem e responsabilidade. É por isso que nos colocamos novamente como candidatas à Defensoria Pública Geral, movidas pelo compromisso de consolidar uma Instituição cada vez mais presente, forte e conectada às necessidades reais da população.

Nos últimos mandatos, avançamos em áreas fundamentais: equilíbrio orçamentário, expansão para o interior, fortalecimento da estrutura de atendimento e criação de políticas mais próximas da realidade das pessoas em situação de vulnerabilidade. Esses resultados foram fruto do trabalho coletivo de defensoras, defensores, colaboradoras e colaboradores que acreditam no papel da Defensoria como instrumento de justiça e cidadania.

Agora, nosso olhar está voltado para o futuro. Queremos ampliar a presença da Defensoria em todas as regiões do Ceará, garantindo que cada cidadão e cidadã, independentemente de onde viva, encontre na Instituição apoio, dignidade e acesso à justiça. Esse é um dos eixos centrais da nossa proposta, a interiorização efetiva e com qualidade.

Outro ponto essencial é a maior valorização da carreira. Precisamos investir mais em defensoras e defensores, em suas condições de trabalho e também nas equipes de apoio e colaboradores, que são parte indispensável desta construção. Uma Defensoria bem valorizada internamente é capaz de atender melhor à sociedade.

Também acreditamos que a tecnologia deve ser aliada da inclusão. Queremos modernizar ferramentas, criando canais digitais mais acessíveis e integrar soluções que facilitem o contato do cidadão com a Defensoria, sem jamais perder o acolhimento humano, que é a essência do nosso trabalho.

Além disso, apostamos em novos projetos sociais inclusivos, capazes de ir além da solução jurídica e atuar diretamente na transformação da realidade de comunidades inteiras. A Defensoria deve ser presença ativa na vida social, promovendo iniciativas de cidadania, expandindo a educação em direitos e inclusão.

O futuro da Defensoria será construído com diálogo, união e compromisso coletivo. Queremos uma Defensoria do Povo, pelo Povo e com o Povo.