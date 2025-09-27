Irineu Guimarães: Portugal e Ceará, 25 anos de parceria no setor imobiliário

Nas últimas décadas, o Ceará consolidou-se como um dos destinos mais atraentes para investimentos portugueses no Brasil, sobretudo nos setores imobiliário e turístico. Empreendimentos emblemáticos marcaram essa presença, como o Aquiraz Riviera, com o sofisticado Dom Pedro Laguna, e o Vila Galé Cumbuco, que inseriram o estado no mapa internacional de resorts de alto padrão.

Iniciativas como o Cumbuco Golf Resort, ainda que tenham enfrentado desafios de implantação ligados à infraestrutura, reforçaram a dimensão da aposta lusitana em transformar o litoral cearense em polo de turismo integrado. No segmento segunda residência, o VG FUN, na Praia do Futuro, e o VG SUN Cumbuco seguiram a tendência de resorts-residenciais, atraindo tanto cearenses quanto estrangeiros em busca de qualidade de vida e oportunidades de investimento.



Entre os protagonistas desse movimento destacam-se o saudoso empresário Ivens Dias Branco, que com o Aquiraz Riviera atraiu o Hotel Dom Pedro Laguna e impulsionou condomínios de alto padrão, e Jorge Rebelo de Almeida, que além dos Hotéis Vila Galé, fomentou o cluster de empreendimentos Cumbuco Village. Ressalta-se também Armando Abreu, português de Coimbra e Cidadão Cearense, que por meio da Cenergias passou a investir em projetos urbanísticos com a BLD Urbanismo.

Obras como o premiado Azur do Eusébio, Vert e Quartier e, mais recentemente, o Azur Sol Poente, reposicionam o conceito de bairros planejados no Estado. Em paralelo, a Cenergias prepara joint venture com a ACLF e CR Duarte para novos empreendimentos em Eusébio e Caucaia. No litoral, sempre um encanto para os portugueses pelo clima e hospitalidade, permanece ativo um landbank herdado de aquisições iniciadas nos anos 2000, em áreas de Aquiraz, Cascavel, Beberibe e Cumbuco, que prometem catalisar o mercado turístico-imobiliário nos próximos anos.



O Ceará, não apenas acolheu, mas se transformou com o capital português: do turismo ao urbanismo, da hotelaria de luxo à construção de bairros planejados, os investimentos lusitanos ajudaram a redesenhar a paisagem econômica, social e urbana do Estado.