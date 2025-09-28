Jonathan Heawood: Regenerando a camada de base da democracia - notícias locais

Neste verão, o líder do Conselho do Condado de Nottinghamshire proibiu um veículo de notícias local de se comunicar com qualquer um de seus 40 representantes eleitos. O vereador Mick Barton, do Reform UK, também instruiu os funcionários do conselho a pararem de enviar comunicados à imprensa e convites para eventos aos jornalistas do Nottinghamshire Live.

Por quê? Porque esses jornalistas irritaram Barton com a cobertura que fizeram do seu partido.

Quando o líder do Reform UK, Nigel Farage, foi questionado sobre isso em uma audiência no Congresso dos EUA, ele se manifestou com a arrogância característica sobre seu compromisso absoluto com a liberdade de expressão, negando a responsabilidade pela proibição.

Poucos dias depois, o Reform UK recebeu um conhecido antivacina em sua conferência anual. Questionado sobre a falta de evidências científicas para suas alegações, um porta-voz do partido disse à BBC: "O Reform UK não endossa o que ele disse, mas acredita na liberdade de expressão."

Pode parecer estranho quando um partido político defende vigorosamente a liberdade de espalhar mentiras enquanto restringe a liberdade de dizer a verdade, mas isso vem diretamente do manual populista. Dos Estados Unidos de Trump à Hungria de Orbán e à Índia de Modi, políticos autoritários demonizam jornalistas enquanto elogiam fantasiosos. A cada dia, o vínculo entre jornalistas e o público se aproxima do ponto de ruptura - não que esse relacionamento estivesse em ótimas condições desde o início.

A internet interrompeu o modelo de negócios dos jornais locais, forçando centenas de títulos a fecharem, enquanto as mídias sociais deram ao público a oportunidade de entender as coisas em seus próprios termos.



No início, plataformas como Twitter e Facebook pareciam a democracia em ação: todos tinham voz e todos podiam participar da conversa. Agora sabemos que isso era uma falsa promessa. As mídias sociais fazem com que algumas vozes sejam muito mais altas do que outras, e essas plataformas são facilmente cooptadas por políticos e ativistas para seus próprios fins.

Para garantir uma esfera pública verdadeiramente democrática, precisamos reconstruir a camada base da democracia - as notícias locais. Formuladores de políticas, filantropos, investidores e provedores de notícias locais precisam urgentemente adotar seis medidas para regenerar as notícias locais para o século XXI.

Em primeiro lugar, as notícias locais precisam ser comprovadamente locais. Quanto mais os repórteres forem visíveis em suas comunidades, mais confiáveis serão. Se os jornalistas pretendem responsabilizar os políticos locais, esses profissionais também precisam ser responsabilizados. Isso se refere, em parte, à regulamentação independente e eficaz da mídia, mas também à construção de relacionamentos com o público e à exploração de modelos cocriativos de notícias locais, nos quais os membros da comunidade estejam ativamente envolvidos na produção jornalística.

Em segundo lugar, as notícias locais precisam de um modelo de negócios sustentável. Isso provavelmente significa uma combinação de fontes de receita, incluindo assinaturas, doações e parcerias comerciais, para evitar a dependência de uma única fonte.

Em terceiro lugar, as notícias locais precisam operar no interesse público, com histórias que informem e empoderem claramente a população local - e não apenas iscas de clique sobre celebridades e política nacional.

Em quarto lugar, as notícias locais precisam continuar inovando. Um jornal impresso ainda é uma maneira fantástica de contar a história de uma região, mas é um artefato alienígena para muitos leitores. Se o público prefere interagir com vídeos curtos, podcasts ou boletins informativos por e-mail, os provedores de notícias locais precisam usar essas mídias.

Isso também significa que os formuladores de políticas devem negociar um novo acordo entre as grandes empresas de tecnologia e as notícias locais. As plataformas podem ser donas da audiência, mas não da esfera pública. Deve ser sua responsabilidade legal veicular notícias locais com o devido destaque, para que repórteres sérios possam contrabalançar os populistas e fantasiosos com um jornalismo preciso, ético e imparcial.

Em quinto lugar, as pessoas que produzem notícias locais precisam se assemelhar às pessoas que representam. No Reino Unido, a força de trabalho jornalística é desproporcionalmente branca e sem deficiência, e os custos do ensino superior são uma barreira para jornalistas da classe trabalhadora. Precisamos diversificar as notícias locais em todos os eixos de identidade.

Finalmente, as notícias locais precisam ser envolventes. As notícias locais nunca se tornarão sustentáveis se forem como os vegetais que deveríamos comer, mas simplesmente não conseguimos digerir. As notícias locais precisam ser uma mistura saborosa de ótimas histórias e informações genuinamente úteis.

As pessoas que querem destruir a democracia estão trabalhando duro para minar as notícias locais. Mas não restauraremos as normas democráticas simplesmente dizendo às pessoas que as notícias locais são boas para elas. Para usar uma frase, precisamos tornar as notícias locais excelentes novamente.

A boa notícia é que existem jornalistas pioneiros reinventando as notícias locais em todo o mundo. Eles precisam urgentemente de acesso a capital paciente para construir modelos de notícias locais que sejam responsáveis, sustentáveis, de interesse público, inovadores, representativos e envolventes.

Não é tarde demais para regenerar as notícias locais. Mas o tempo está se esgotando.

