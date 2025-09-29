Roberto Macêdo: O jovem Santo da internet

No espaço perigoso da internet, o jovem Carlo Acutis (1991-2006), inglês de ascendência italiana, difundia o seu amor a Deus, criador e Senhor de todas as coisas, que deu alma ao ser humano para que, durante sua permanência na terra, esteja irmanado a Ele, de modo a merecer a vida eterna.

A igreja, sob o papado de Francisco (1936-2025) e agora de Leão XIV, percebeu naquele adolescente que evangelizava pela internet uma referência pastoral e uma força realizadora de milagres, capaz de levar outros jovens a conhecer a vontade do Senhor e a fortalecerem suas crenças em Deus.

A humanidade caminha por ilusões materialistas, consumistas e exibicionistas que a distanciam do seu Criador. A falta de Deus, manifesta nas guerras que assolam nações, são exemplos dessa carência espiritual que resulta em anseios de domínio e de extermínio de povos, sem qualquer respeito à vida humana.

O jovem Acutis resolveu navegar na contracorrente desse tipo de situação, tornando-se um grande divulgador da fé católica no mundo digital, traçando seu caminho de santidade pelas vias que formam a teia global de dispositivos interconectados. Devoto de Deus e apaixonado por informática, ele uniu amor e vocação na conclamação da juventude para servir a Deus.

Vivendo a sua crença inabalável no divino e falando a linguagem comum aos jovens nas redes sociais, ele penetrou no ambiente conturbado da internet difundindo a palavra do Evangelho em busca de aproximar as pessoas da devoção a Cristo e de suas mensagens de amor, paz e esperança.

A data de 7/9/2025 será lembrada na história da Igreja pela santificação do jovem Carlo Acutis que, mesmo tendo morrido aos 15 anos, vítima de leucemia, canalizou suas energias para o fortalecimento das mensagens cristãs e das graças de Deus. Fez isso com virtudes tão significativas que passou a ter seu nome no cânone das santidades.

Que a espiritualização, inspirada por essa canonização, leve os jovens a despertarem e irem em busca de atitudes que dignifiquem o ser humano e as relações entre as pessoas, respeitando as leis, a ética e os preceitos morais.



