Sine 50 anos: trabalho e inclusão

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) completa 50 anos em 2025, consolidando uma trajetória marcada por desafios e conquistas. Criado décadas após a Convenção nº 88 da Organização Internacional do Trabalho (1948), o programa enfrentou implementação tardia, restrições orçamentárias e baixa prioridade política. Ainda assim, experiências locais, como o Sine/CE e mais recentemente o Sine/IDT, se destacaram na intermediação de profissionais, no seguro-desemprego, na qualificação e na produção de informações sobre o mercado de trabalho.



Ao longo de cinco décadas, milhões de trabalhadores passaram por unidades de atendimento ou plataformas digitais em busca de emprego ou auxílio financeiro, mesmo em diferentes crises econômicas que se sucederam. Hoje, o cenário é mais promissor: a recriação do Ministério do Trabalho e a atuação de secretarias especializadas, como a do Trabalho no Ceará (SET/CE), ajudaram o estado a registrar o menor índice de desemprego de sua história, em um contexto de estabilidade política e econômica.



Mais do que números, o Sine se consolida como referência de inclusão e cidadania. Entre suas atribuições centrais está o combate a estereótipos e práticas discriminatórias em processos seletivos relacionados a sexo, idade, classe social e outras condições, ampliando o acesso de grupos historicamente vulneráveis, como mulheres, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, egressos do sistema penal e beneficiários de programas sociais. Essa atuação reforça seu caráter universal e o compromisso com a igualdade de oportunidades.



No Ceará, a inovação também se destaca. Serviços tradicionais do Sine foram integrados a novas iniciativas do governo estadual, como o microcrédito do Ceará Credi e o aplicativo Tem Trabalho, que conecta trabalhadores autônomos à população, ampliando as perspectivas de inclusão social pelo trabalho, seja assalariado ou não. Essas ações mostram que o Sine/IDT segue em constante evolução, acompanhando as transformações do mundo do trabalho e mantendo-se essencial para trabalhadores e empregadores.