Vanda Claudino: Semace, inimiga do povo?

Foto: DIVULGAÇÃO Vanda Claudino Sles, procuradora e ambientalista

O Governo do Ceará tem tido algumas ações positivas na área ambiental, como a aprovação do Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona Costeira, e a demarcação de terras indígenas pelo Idace. No entanto, no geral, o que se sente é que o meio ambiente, ou está abandonado, ou mal fiscalizado, ou ainda, se transformou em balcão de negócios.

Exemplo desolador foi o desmatamento dos 41 hectares da Floresta do Aeroporto, em Fortaleza. Essa área estava sendo objeto da preocupação por parte dos ambientalistas já há cerca de dois anos, em função da proposta de construção da Cidade do Fortal, o que foi impedido pela mobilização organizada pelo Vereador Gabriel Aguiar. Já em seguida, veio o projeto de ampliação da estrutura aeroportuária local. No momento, o vereador estava elaborando relatório técnico para transformar a área em zona formal de preservação ambiental, mas não houve tempo hábil: Semace simplesmente autorizou o completo desmatamento da floresta.

E ficamos a nos perguntar: para que serve a Semace? Apenas para dar o selo de autorização de destruição aos empreendedores, de forma a colocá-los acima da lei? Para autorizar a destruição completa do meio natural e permitir que os negócios avancem? Para autorizar empresários a destruírem os elementos socioambientais que a legislação (ainda) preserva? Aqui, não se trata de atacar o conjunto de funcionários do órgão, ou desautorizar boas intenções que eventualmente venham a existir: trata-se de questionar as políticas ambientais do Governo do PT!

Pois parece que o senhor governador não percebeu ainda que não existe crescimento econômico duradouro com a destruição do meio ambiente, nem entendeu o que são mudanças climáticas e seus efeitos nefastos. O desconforto térmico, as chuvas torrenciais, os vendavais, a poluição, a falta de acolhimento ecológico para a população, não são suficientes para fazer esse governo entender que sem preservação ambiental, não tem futuro?

Ao vermos o antes e o depois do desmatamento na área do aeroporto de Fortaleza, vem-nos à mente parodiar uma frase que circula nas redes sociais em relação ao Congresso Nacional: Semace inimiga do Povo! Governo Eco-inimigo da população!



