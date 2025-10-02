Mario Mamede: Vidas humanas importam em qualquer lugar

Foto: Acervo pessoal Mário Mamede Médico

Mais de 500 mil pessoas passando fome. Cerca de 20 mil crianças mortas; 28 meninos e meninas palestinas morrendo por dia em bombardeios ou por falta de comida. Além da fome, a sede e a falta de remédios assolam todo um povo, que há quase dois anos sofre com os ataques do exército de Israel. São quase 100 mil pessoas assassinadas, 83% civis.

A Global Sumud Flotilla não é só uma causa nobre, mas urgente e necessária diante do maior genocídio dos tempos atuais, abrigado sob o manto do capital e do imperialismo. A flotilha que se aproxima de Gaza , é a maior e mais importante missão humanitária da atualidade, para ajudar um povo vitima de uma política de extermínio em massa.

Com a mesma ênfase, manifesto o meu repúdio às ações de grupos terroristas como também defendo a imediata libertação dos reféns e dos jovens presos em Israel sem que tenham sido submetidos a julgamentos.

Por tudo isto, causou-me estranheza o artigo publicado no último dia 28/9, assinado por um médico psiquiatra. Usando de uma agressiva ironia este senhor fez uma comparação superficial e sem sentido da situação de Gaza com a de Fortaleza, certamente para esconder sua posição sionista em defesa do Estado genocida de Israel.

Ainda mais, tentou desqualificar as pessoas que, corajosamente, e, mesmo com elevado risco de vida, procuram ajudar um povo que sofre com a maior catástrofe humanitária desde a II Guerra Mundial.

Temos a total consciência de que a situação do povo de Fortaleza, em especial dos que vivem sob o jugo das criminosas facções, é gravíssima. Porém não é uma situação que possa ser resolvida com doação de água, comida e remédios.

Entendemos que esse é um dever dos governos estadual e municipais, com forte apoio do governo federal, implementando ações efetivas de segurança e políticas públicas de assistência social, educação, cultura e direitos humanos.

Vidas humanas importam e muito! A dor do outro em qualquer lugar do mundo também deve ser a nossa. Ser contra o genocídio na Palestina não é ser contra os judeus, é simplesmente SER HUMANO.

