Ângela Pinheiro: ABRAÇAR, Expressão de Humanidade

A Campanha Abraçar 2025 está em curso! Iniciativa anual da Defensoria Pública do Ceará e da Articulação em Apoio à Orfandade de Crianças e Adolescentes por Covid-19, teve sua primeira versão em 2023, com um claro objetivo: contribuir com a garantia de direitos e políticas públicas para crianças e adolescentes que estão nessa condição.



Construída pela Equipe de Comunicação da DPCE, a peça publicitária da Campanha Abraçar está plena de beleza e força, e conta com fala do ator Vinícius Oliveira, o menino protagonista do filme Central do Brasil, que experimenta a orfandade por mãe durante a história. A campanha ABRAÇAR 2025 traz um mote igualmente potente e humano: Ninguém Cresce Sozinho!



O foco da Campanha Abraçar na Orfandade tem muito sentido: trata-se de uma condição complexa e delicada, que implica fortemente em pelo menos três dimensões da vida cotidiana de crianças e adolescentes, a requerer providências de todos/as/es nós, particularmente de instituições e políticas estatais: regulamentação da representatividade legal (guarda, tutela ou adoção); atenção especial ao mundo psicossocial e da saúde mental de cada um deles, considerando as consequências emocionais e materiais da ruptura, por morte, do vínculo com o seu principal cuidador - mãe, pai, avó, tio, irmão mais velho, dentre outros; e, também, a inclusão da criança ou do adolescente em políticas públicas que se voltam para o alcance de vida digna e a garantia de todos os direitos para todos eles.



Por tudo isso, é imperativo a localização, o mais breve possível, de cada criança e adolescente em condição de orfandade! O tempo urge: quanto mais se dá a demora de dispensarmos a eles a proteção integral que lhes é legalmente assegurada, mais se aprofundam o desamparo, o sofrimento e a violação de seus direitos.

Assim, conclamamos a todos a ABRAÇAR essa jornada de busca e encaminhamento dessas crianças e adolescentes à Defensoria Pública do Ceará, e contribuirmos com respeito e responsabilidade por cada criança e adolescente do nosso Estado. Ninguém Vive Sozinho! Ninguém Cresce Sozinho!



