Gustavo Glodes Blum: A ONU está morta! Viva a ONU!
Gustavo Glodes Blum: A ONU está morta! Viva a ONU!

.A ONU de 1945 não consegue dar conta dos problemas do mundo agora em 2025. Aquela ONU pode estar morta. Mas dela, emerge uma nova ONU, capaz de pressionar os poderosos e realmente identificar o funcionamento do sistema internacional com o respeito à humanidade
Gustavo Glodes Blum

Quando, no início do mês de setembro, tiveram início as preparações para os encontros da Assembleia Geral da ONU deste ano de 2025, muitas críticas foram apresentadas à instituição. Alguns críticos apontavam para a falta de capacidade de funcionamento da ONU diante de diferentes ameaças globais, sobretudo em razão do poder de veto dos países permanentes do Conselho de Segurança.

Outros apontavam a diferença entre os interesses das sociedades e de governos que as representaram no Debate Geral, quando líderes de Estado e líderes de governo discursaram. Por fim, havia aqueles que apontavam para a ONU como uma instituição fadada ao esvaziamento, dada a crise do multilateralismo e um retorno à política da força no cenário internacional.

Porém, o que foi possível observar foi uma instituição que pode não estar em vigor pleno, mas ainda é reconhecida pelos países-membros como uma importante instância para resolução de problemas. Os discursos de variados líderes foram precedidos por uma votação em massa pelo reconhecimento da Palestina enquanto Estado-membro da ONU.

Netanyahu, ao discursar, viu-se isolado internacionalmente, com a saída das delegações de mais de 70 países se recusando a acompanhar sua fala. Mesmo o discurso de Donald Trump, que ultrapassou muito o tempo dado a cada país, foi também uma demonstração de que, por mais protecionista que seja, o seu governo vê, na ONU, um lugar para engajar com os países que buscam alternativas às suas políticas unilaterais e isolacionistas.

Há um elemento importante, porém, no entorno da Assembleia Geral: a reunião de mais de 150 chefes de Estado e chefes de governo num edifício durante uns tantos dias permite uma miríade de oportunidades de diálogo e de aproximação. Trata-se do multilateralismo em ação: a possibilidade de encontro, de diálogo, de avanço de negociações e potenciais parcerias que seriam impossíveis em outros encontros. Foi o que o presidente Lula solicitou sobre a Cúpula do Clima, em Belém, no mês de novembro. Foi o que debateram os líderes sobre os desafios do século XXI.

Estes são muito diferentes daqueles que formataram a organização do sistema internacional após o fim da Segunda Guerra Mundial, 80 anos atrás. Mas também falam, no fundo, dos mesmos princípios de buscar evitar o flagelo da guerra e dar dignidade às pessoas do mundo.

Quando um rei da França ou da Inglaterra morria, a possibilidade de uma crise de sucessão que levasse à guerra era uma realidade. Uma das alternativas foi evitar qualquer período de indefinição ao gritar "O rei morreu! Viva o rei!". Assim, a sucessão se garantia e a possibilidade da guerra tinha ao menos uma diminuição significativa.

A ONU de 1945 não consegue dar conta dos problemas do mundo agora em 2025. Aquela ONU pode estar morta. Mas dela, emerge uma nova ONU, capaz de pressionar os poderosos e realmente identificar o funcionamento do sistema internacional com o respeito à humanidade necessários na nossa tensionada quadra histórica.

