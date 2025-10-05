leitura rápida

Logo O POVO+
Cláudio Pinho (PDT), que teve as contas de 2018 desaprovadas pela Câmara de Vereadores de São Gonçalo do Amarante, de quando era prefeito, se diz "perseguido politicamente"

A história é meio confusa mesmo, considerando que votação anterior pelo mesmo legislativo deu as contas por aprovadas. O fato é que, a preço de hoje, o combativo deputado está inelegível

José Guimarães (PT-CE), hoje líder do governo Lula na Câmara Federal, estaria na conta dos 15 senadores que o Palácio do Planalto espera eleger no Nordeste.

O primeiro desafio será viabilizar a candidatura, na verdade, já que se desenha um cenário de dificuldades para a legenda emplacar dois nomes na chapa majoritária

André Figueiredo (PDT-CE) volta a ter o nome especulado no ministério de Lula, agora em relação à vaga aberta na pasta de Turismo com a saída de Celso Sabino (União Brasil-PA).

Os pedetistas andam cobrando mais participação (cargos) e o nome de Figueiredo soa muito bem no Planalto sempre que é citado. Daí a virar ministro, porém, é uma longa caminhada política.

