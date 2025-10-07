Deleitar-se

Será que eu realmente já aproveitei o verdadeiro melhor da vida? Fico imaginando quem já teve o prazer de ouvir João Gilberto ao vivo ou de dormir com ele e ouvi-lo sussurrando ao ouvido. Essa vozinha cantando Insensatez, que nunca será reproduzida, embargando toda a magnitude do mestre da Bossa Nova. Pensa em estar no mesmo jantar e poder conversar com Gilberto Gil, ou ouvir Milton Nascimento oferecendo uma palavra em direção ao seu ouvido, penetrando o olhar nos seus olhos.

Ah, com toda certeza, quem já se banhou no mar de Itapuã viveu o melhor da vida. Quem já nadou no Zanzibar também. Mas quem já comeu a comida da minha avó teve do melhor que a vida pode proporcionar, do que a arte do ser humano poderia oferecer como preenchimento da fome de um país.

Deleitei-me no melhor da vida quando:

Recebi um abraço da minha mãe.

Senti a mão do meu irmão sobre o meu coração ansioso, cansado e desesperado.

Quando minha avó falou que me aceitava.

Quando o meu pai chorou por mim.

Quando pude contar com meus amigos.

Quando fui feliz por ser eu.

Por pensar em mim.

Por ser sensível, e, mesmo assim, ser homem.

Chorei e fui feliz.

Deleitando-me em mim mesmo.