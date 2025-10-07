Lucas Junior: Instituto Tonny Ítalo. 10 anos

Projeto construído a partir do sonho de infância de Tonny Ítalo Pinheiro Lima, um espaço de autoajuda voltado para crianças carentes, e abraçado pela mãe, a professora e servidora pública Gláucia Lima, que desde jovem abraçou a causa da arte, através da música, dança e da literatura, o Instituto Tonny Ítalo completa dez anos como ONG servindo à comunidade de Barrocão, em Itaitinga CE.



Com o apoio de familiares, amigos e de colaboradores de todas as áreas, surgia um equipamento de trabalho voluntário, com toda a renda revertida às necessidades de pessoas, principalmente crianças, em situação de desamparo, com problemas sociais, desde a família, alimentação, à socialização em grupo, fato que demandou uma série de ações sócio educativas, procurando a interação entre todos.



Tonny Ítalo, agente de segurança do Estado, faleceu em decorrência de um assalto fora do trabalho. Tentou dialogar e levou um tiro. Uma estupidez o tirou de nós de maneira física. No mesmo ano, sua genitora, mesmo diante da dor e suas consequências físicas, diante das palavras estimuladoras daqueles que a confortavam, fundou o instituto com nome do filho, e a partir dali um destino promissor e uma nova vida.



Não foi por acaso a localização da entidade, o Sítio Recreação, da família, ao lado de áreas onde se estabeleceram vítimas da urbanização de Grande Fortaleza. Favelados sem rumos, muitos, inclusive menores, subordinados a traficantes e orientados a furtos como subsistência. Daí, em seus eventos, não apenas brincadeiras e comidas, mas conversas, artes, ensinamentos como forma de rompimento de desilusões, incentivando os estudos e relações entre a família e a sociedade.



Sob nossa coordenação, sua Biblioteca Comunitária Poeta Arievaldo Vianna, dispõe de 4 mil livros, cordéis e revistas, além de videoteca, em meio à decoração educativa graças à bondade de tantos colaboradores. Tal alicerce, estímulo à leitura acima de tudo, a ONG segue diante de desafios.



Associado às demais tarefas, vencidas até então, estamos encaminhando um livro sobre o percurso decano a ser lançado em breve na Bece, uma parceira a quem só devemos gratidão. Em nome da diretoria do InsTI, à frente Gláucia Lima, muito obrigado.





