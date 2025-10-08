Bosco Nunes: Empresas que criam tribos e o poder do branding na era da conexão

Foto: Arquivo pessoal Bosco Nunes

Esqueça clientes. As marcas mais influentes do nosso tempo não vendem produtos, criam tribos. Ao invés de focarem exclusivamente na conversão, essas empresas concentram seus esforços em formar comunidades leais, apaixonadas e engajadas.



Em um mundo saturado de ofertas, ruídos e promessas vazias, o marketing de comunidade se fortalece como uma estratégia que vai além da audiência e mergulha profundamente na afinidade real com o consumidor. São marcas que falam com clareza, escutam de verdade e criam espaços onde as pessoas participam, colaboram, defendem.



É por isso que algumas marcas conseguem algo raro: não apenas vender, mas representar. Seus consumidores não compram só o que elas oferecem, compram o que elas significam. Essas marcas constroem cultura. Conectam pessoas por valores, estilo de vida, aspirações e até por códigos invisíveis de pertencimento. Não vendem um item. Oferecem uma identidade. Uma forma de dizer: “eu sou assim”.



Se antes esse fenômeno acontecia de maneira espontânea ou empírica, hoje ele é cada vez mais intencional e estratégico. É aí que entra o conceito das tribos de marca: grupos de pessoas que compartilham símbolos, vocabulário, comportamentos e uma visão de mundo semelhante.



Pense em Apple, Nike, Red Bull, Cajú Catering, Stanley, Fazenda Futuro. Essas marcas não vendem apenas produtos. Elas vendem bandeiras. Elas difundem lifestyle, tornam o consumidor protagonista e transformam uma compra em ritual. Uma camiseta vira ideologia. Um tênis vira pertencimento. Um copo vira comunidade.



Não se trata de mudar toda a estratégia da empresa do dia para a noite. Mas sim, de inserir, com intenção e autenticidade, essa forma de pensar e agir. Comece com duas perguntas fundamentais: Com base nos valores da minha marca e na forma como me relaciono, com que tribo me conecto? O que posso fazer para fortalecer essa tribo, me conectando com pessoas que vibram na mesma frequência?



Essas perguntas são mais do que estratégicas, são profundamente inspiradoras. Porque, no final das contas, não se trata apenas de vender. Trata-se de como a sua marca faz alguém se sentir parte de algo maior.