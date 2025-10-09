Antonio Jorge Pereira Júnior: IV Seminário de Neurodireitos

Foto: Divulgação Antonio Jorge Pereira Júnior, doutor e mestre em Direito - USP, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Unifor

A Universidade de Fortaleza (Unifor) sediará o IV Seminário Internacional de Neurodireito e Direitos Humanos, de 27 a 29 de outubro de 2025, no Auditório da Biblioteca Central.

O evento focará em "Impactos, desafios e regulação das empresas de Neurotecnologia", abordando a intersecção entre avanços da neurociência e direitos na era digital.

A palestra de abertura será do professor Marcello Ienca, da Technical University of Munich. Reconhecido como autoridade global em Neurodireitos, o professor Ienca explorará a conexão entre evolução tecnológica e proteção dos direitos humanos. Sua participação destaca o papel da Unifor como sede da Rede Internacional de Neurodireitos.

A programação terá mais de 30 pesquisadores nacionais e internacionais.

Em 27 de outubro, haverá debates sobre "Desafios da Regulação da Neurotecnologia", "Impactos dos Avanços da Neurotecnologia nos Neurodireitos", "Neurotecnologia e os Riscos para a Liberdade de Expressão e a Democracia". O dia termina com "Neurotecnologias e suas Múltiplas Aplicações". Participam estudiosos da Colombia, Brasil e Inglaterra.

O dia 28 de outubro será dedicado a "Empresas de Neurotecnologia: Perspectivas de Regulação", com pesquisadores do Brasil, Colombia, Japão, Argentina e Chile.

Em 29 de outubro, o seminário abordará "Empresas de Neurotecnologia e Direitos Humanos dos Grupos Vulneráveis" e se finalizará com "Contribuições Jurisprudenciais para a Regulação da Neurotecnologia", tendo expositores do Brasil, Colômbia, Paraguai, Espanha e Chile.

O formato semipresencial permitirá acesso amplo. Atividades presenciais ocorrem na Unifor; sessões serão transmitidas ao vivo pelo YouTube da Unifor. Isso garante participação global de acadêmicos, profissionais do direito, pesquisadores e estudantes de diversas áreas.

O seminário conta com apoio do PPGD Unifor, da Unifor, da Universidad Austral do Chile, da Universidad Externado de Colombia, PUCRS, CNPq e Capes. A inscrição é gratuita.

Informações adicionais podem ser obtidas no site da Unifor e no Instagram do Grupo de Neurodireitos, liderado por Ana Maria D'Ávila, Lopes, do qual tenho a honra de fazer parte.

