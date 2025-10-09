Oswaldo Cardoso: Lei garante concurso sem limite etário

Foto: Arquivo Pessoal Oswaldo Cardoso. Advogado.

A recente discussão sobre o ingresso nas carreiras de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tem gerado expectativa entre milhares de candidatos em todo o Estado. A Lei Orgânica das corporações militares estabelece, de forma clara, que não há limite máximo de idade para a participação nos concursos públicos destinados ao ingresso no oficialato. Essa disposição legal garante a ampla concorrência e assegura que os princípios constitucionais da isonomia e do acesso universal ao serviço público sejam respeitados.

Em tempos de concursos cada vez mais disputados, muitos candidatos se veem diante da barreira etária imposta por editais que, muitas vezes, restringem a inscrição de cidadãos com mais de 30 anos. No entanto, quando a legislação federal é expressa ao não prever tal limitação, qualquer exigência administrativa nesse sentido deve ser considerada inválida, pois viola a hierarquia normativa e afronta o direito fundamental de igualdade.

O entendimento é reforçado por decisões judiciais recentes que asseguraram a inscrição e a permanência de candidatos em certames, justamente com base na ausência de previsão legal de limite etário. Assim, os princípios da legalidade e da razoabilidade tornam-se pilares dessa garantia. A administração pública não pode criar restrições não previstas em lei, sob pena de cometer ilegalidade e cercear o direito de cidadãos aptos e vocacionados para a carreira militar.

Vale ressaltar que a ausência de limite de idade não significa ausência de critérios. O concurso continua exigindo preparo físico, psicológico e intelectual rigorosos, avaliados em etapas objetivas, testes físicos e exames de saúde. Dessa forma, o critério de seleção é a capacidade do candidato, e não sua idade cronológica. Essa visão moderna fortalece a meritocracia e reconhece que a maturidade pode ser uma aliada importante na atuação policial e bombeirística.

Ao respeitar a Lei Orgânica Federal, o Estado não apenas cumpre a Constituição, mas também amplia o leque de cidadãos que podem contribuir com a segurança pública e a proteção da sociedade. A luta contra a violência e em prol da vida requer esforço coletivo. Abrir as portas para todos que desejam servir é um passo decisivo na construção de instituições mais fortes, democráticas e representativas.