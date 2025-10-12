OLHOS DO MAR

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,05.10.2025: Entrega da requalificação do Farol do Mucuripe. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Construído em 1840 por escravisados, o farol do Mucuripe, patrimônio histórico do Ceará, ganhou essa semana, do governo estadual, sua restauração.

Na inauguração do restauro, logo ao chegar ao local vi uma linda lua que subia ao céu no fim de tarde. Após as fotos oficiais com autoridades e moradores, durante a inauguração, voltei atrás da lua. E lá estava ela, bem em cima do farol…

O Velho "Olho do Mar", como era conhecido, enfim, vai continuar iluminando e preservando nossa história para futuras gerações.