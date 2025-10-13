José Guimarães: Justiça fiscal, um feito histórico pelo povo trabalhador

Vivemos um momento histórico no Brasil. Aprovamos por unanimidade a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até cinco salários mínimos — uma medida que vai beneficiar quase 294 mil trabalhadores cearenses que, a partir de 2026, deixarão de pagar imposto.

Essa conquista representa muito mais do que uma mudança tributária: é um passo decisivo rumo à justiça fiscal, de um país mais equilibrado.

Defendo essa pauta há muitos anos. Fui autor do projeto que isentou do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos — já sancionado pelo presidente Lula. Foi o início de um processo de correção histórica, garantindo dignidade a quem mais sustenta este país: o trabalhador e a trabalhadora.

A nova faixa de isenção aprovada agora é a continuidade natural desse caminho, fruto do compromisso do nosso governo em fazer que o andar de cima pague mais.

Os números mostram a dimensão dessa conquista. Somente no Ceará, 1,1 milhão de trabalhadores formais ganham até R$5 mil mensais e serão diretamente alcançados pela medida. Outros 145 mil ganham acima desse valor e poderão se beneficiar com o desconto parcial previsto para quem recebe até R$7.350 por mês.

Desde agosto deste ano, já está em vigor a lei que elevou a faixa de isenção para R$ 3.036, garantindo o benefício a quem recebe até dois salários mínimos — um marco que nasceu do meu projeto e que o presidente Lula transformou em lei. Esse foi o início de um percurso árduo e importante, que culminou na mais recente aprovação de isenção.

Agora, com a nova faixa de até R$ 5 mil, ampliamos o alcance dessa política e fortalecemos a economia real, é como se fosse um 14º salário; vai sobrar mais dinheiro no final do ano. Não é pouca coisa.

Essa medida corrige distorções acumuladas por décadas. A defasagem na tabela do Imposto de Renda penalizava os mais pobres e beneficiava os que mais ganham. Tivemos a coragem e habilidade para corrigir essa injustiça.

O presidente Lula e o nosso governo mostram, mais uma vez, que é possível governar com sensibilidade e compromisso com o povo. Enquanto outros defendem privilégios e isenções para os bilionários, nós estamos garantindo justiça para quem trabalha e sustenta este país.

Não é apenas uma vitória econômica — é uma vitória moral e civilizatória. É o Estado brasileiro atuando para melhorar a vida da parcela da população que mais precisa.

Seguimos firmes, porque ainda há muito a ser feito. Mas hoje, com o coração cheio de esperança e o compromisso renovado, podemos dizer com orgulho: vivemos um momento histórico, e quase 300 mil trabalhadores e trabalhadoras cearenses podem comemorar.



