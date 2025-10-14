Logo O POVO+
Laura Jucá: A crise do metanol no Brasil expõe a lacuna da rastreabilidade
Opinião

Laura Jucá: A crise do metanol no Brasil expõe a lacuna da rastreabilidade

Sem rastreabilidade, não existe controle; sem controle, não existe responsabilidade. A ausência desse elo abre espaço para falsificações e contaminações que poderiam ser evitadas com um fluxo digital contínuo de informações
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Foto do Articulista

Laura Jucá

Articulista

Os relatos de bebidas contaminadas com metanol, que resultaram em hospitalizações e mortes no Brasil, acenderam mais do que um alerta de saúde pública — revelaram uma vulnerabilidade estrutural: a ausência de rastreabilidade digital das embalagens de vidro pós-consumo, um problema que ultrapassa o setor de bebidas.

O metanol, álcool industrial altamente tóxico, vem sendo usado ilegalmente no lugar do etanol em bebidas falsificadas. Essa substituição é impulsionada por pressões econômicas e facilitada pela falta de rastreabilidade em toda a cadeia de valor.

Para órgãos fiscalizadores, empresas e consumidores, o cenário atual expõe uma dura verdade: sem rastreabilidade digital, a autenticidade é uma ilusão. Enquanto setores como o farmacêutico e o de cosméticos já adotam ferramentas avançadas de controle e conformidade, grande parte da indústria de alimentos e bebidas ainda depende de planilhas fragmentadas, registros em papel e sistemas desconectados — brechas que permitem a circulação de produtos perigosos sem qualquer registro digital de origem.

Toda crise é também uma janela de oportunidade. É hora de o Brasil repensar como a tecnologia pode proteger a autenticidade e a segurança dos produtos pós-consumo. Ao integrar a gestão do ciclo de vida das embalagens a soluções como o blockchain — ferramenta de confiança e transparência — é possível construir estruturas digitais que comprovem a origem e o destino das embalagens de forma segura e verificável.

É aqui que está o cerne do problema: a rastreabilidade.

Não se trata apenas de saber onde algo foi produzido ou por quem, mas de garantir que cada elo da cadeia — da matéria-prima ao descarte — seja transparente, verificável e confiável. Sem rastreabilidade, não existe controle; sem controle, não existe responsabilidade. A ausência desse elo abre espaço para falsificações e contaminações que poderiam ser evitadas com um fluxo digital contínuo de informações.

Os episódios de contaminação por bebidas adulteradas reforçam que rastreabilidade não é apenas uma questão logística, mas de segurança, confiança e saúde pública.

O que você achou desse conteúdo?