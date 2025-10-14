Secretaria Escolar: centro estratégico na era digital

Imagine um controlador de voo que, com precisão, guia aeronaves por rotas seguras, garantindo que cheguem a seus destinos sem barreiras. Essa é a visão moderna da Secretaria Escolar: um centro estratégico que supera a burocracia, cria pontes para uma educação mais inclusiva, especialmente na era digital.

Por muito tempo, a imagem de profissionais da Secretaria Escolar esteve associada a pilhas de papéis, carimbos e um atendimento focado em processos manuais. Essencial, sim, mas muitas vezes subestimada em sua capacidade de inovação. Contudo, essa realidade foi totalmente transformada pela tecnologia e pelas demandas de uma educação cada vez mais dinâmica e inclusiva.

Profissionais da Secretaria Escolar são arquitetos da comunicação digital e gestores de fluxos inteligentes dentro da instituição de ensino. Não apenas organizam matrículas ou emitem históricos; mas precisam garantir que a informação chegue de forma acessível a estudantes, independente de suas características - seja adaptando um comunicado para um aluno com baixa visão, simplificando a linguagem para quem tem dislexia ou implementando sistemas que otimizam a jornada educacional de cada participante. É a peça-chave que descomplica o acesso e a permanência, utilizando ferramentas digitais para construir pontes, e não barreiras.

Atuar com o foco na acessibilidade da informação é essencial para uma experiência positiva durante a jornada de estudantes. Para tanto, conhecer as Diretrizes de acessibilidade e as normas ABNT NBR 17225:2025 favorecem uma comunicação clara, garantem que documentos e formulários sejam acessíveis. Por fim, desbloqueiam caminhos para autonomia e independência de estudantes. A secretaria da sua escola é centro de documentos ou centro de estratégia?