Gabriel Fortes: Criptomoedas: STJ amplia a responsabilidade de corretoras e proteção do investidor

Foto: Arquivo Pessoal Gabriel Fortes. Advogado, Especialista em Direito Digital e Compliance, Head de Proteção de Dados do Escritório Fortes, Villa Real & Santos.

Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode provocar transformações relevantes no ecossistema de cripto ativos no Brasil. Embora represente um desafio adicional para corretoras e plataformas de negociação, o julgamento é um alento para investidores e um marco relevante para o amadurecimento do Direito Digital e da jurisprudência brasileira frente à economia digital.

No caso analisado, o STJ fixou a responsabilidade objetiva - ou seja, independentemente de culpa - de uma exchange por uma transferência indevida de Bitcoins. Mesmo com a alegação de que a operação foi resultado de um ataque hacker externo, a Corte considerou que a corretora falhou em sua obrigação de garantir a segurança da transação.

O episódio envolveu um investidor que teve seus cripto ativos transferidos sem autorização, alegando violação de sua conta por terceiros. A corretora, em sua defesa, apresentou um robusto sistema de autenticação em múltiplos fatores: login, senha, PIN e confirmação por e-mail. Porém, o STJ identificou uma lacuna essencial: não havia comprovação de que o e-mail de confirmação fora efetivamente enviado ou recebido.

Essa falha foi decisiva. Para o tribunal, não basta a implementação de medidas de segurança; é preciso demonstrar que o processo foi seguido corretamente em cada transação. A decisão enfatiza a responsabilidade das plataformas digitais em garantir a integridade operacional de seus sistemas, especialmente quando lidam com ativos de alto valor e com usuários que, muitas vezes, não têm formação técnica para se defender de ataques sofisticados.

O fundamento jurídico principal da decisão foi a aplicação da Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva de instituições financeiras por danos causados por fortuito interno - como fraudes e delitos cometidos por terceiros durante operações bancárias. A Corte entendeu que as exchanges devem ser equiparadas a instituições financeiras nesse contexto, reforçando o dever de diligência técnica e operacional.

A implicação prática é clara: a menos que a empresa prove que houve culpa exclusiva do investidor ou de um terceiro, a indenização pelos prejuízos é devida. E, no caso em questão, a corretora não conseguiu demonstrar que o investidor havia compartilhado suas credenciais ou autorizado a transação.

Mais do que uma decisão pontual, esse precedente sinaliza um novo padrão de exigência em relação às empresas que operam no ambiente digital. A tecnologia deve evoluir lado a lado com a responsabilidade e a proteção do consumidor. Segurança da informação, nesse contexto, não é apenas uma vantagem competitiva - é uma obrigação legal e institucional.

