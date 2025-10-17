Logo O POVO+
Camila Arraes: Liberdade de expressão seletiva
Opinião

Imagine se o governo Lula adotasse a mesma postura de Trump: atacasse jornalistas, descredibilizasse o Judiciário e promovesse aliados em detrimento da lei. A reação da extrema direita seria de aplausos? Provavelmente não
Camila Arraes de Alencar pimenta. Professora de direito. Doutora em Políticas Públicas pela Uece. Mestra em direito Constitucional pela Universidade de Coimbra (Portugal). (Foto: Arquivo Pessoal)
A liberdade de expressão, pilar das democracias modernas, tem sido distorcida por líderes que a defendem apenas quando lhes convém. O maior exemplo que temos hoje é Donald Trump, nada menos que presidente dos Estados Unidos, considerado como uma das maiores democracias do mundo até a sua primeira gestão. A liberdade, para ele, é um privilégio reservado aos aliados.

Diante dessa lógica, ele se utiliza de discursos para atravessar fronteiras. No Brasil, influenciadores e políticos conservadores exaltam o “modelo americano” enquanto denunciam supostas censuras do STF. Curiosamente, ignoram quando seus próprios líderes tentam silenciar vozes divergentes. A liberdade de expressão, para eles, não é universal — é estratégica.

Imagine se o governo Lula adotasse a mesma postura de Trump: atacasse jornalistas, descredibilizasse o Judiciário e promovesse aliados em detrimento da lei. A reação da extrema direita seria de aplausos? Provavelmente não. A seletividade é evidente. O que é considerado censura sob um governo progressista vira “defesa da pátria” sob um governo conservador.

Essa hipocrisia se revela também na tentativa de interferência no Judiciário brasileiro. A proposta de aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, feita por um deputado federal, é um ataque direto à soberania nacional. A lei, criada para punir violadores de direitos humanos, está sendo usada como ferramenta política contra um magistrado brasileiro. E o mais grave: o autor da proposta está fora do país.

Das 40 sessões ocorridas em 2025, o parlamentarfaltou a mais de 50%. A omissão da Câmara dos Deputados diante desse cenário é alarmante. Ao não punir um parlamentar que age contra os interesses nacionais, a instituição enfraquece sua própria credibilidade. A liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para ações antidemocráticas. Tampouco pode servir de desculpa para proteger quem atenta contra o Estado de Direito.

O debate sobre censura seletiva precisa ser honesto. Defender a liberdade exige coerência, mesmo quando ela beneficia adversários. Caso contrário, o discurso vira arma — e a democracia, refém.

