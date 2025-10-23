Antonio Jorge Pereira Júnior: Caso Filipe Martins: Moraes em queda. Nulidades à vista.

Foto: Divulgação Antonio Jorge Pereira Júnior, doutor e mestre em Direito - USP, professor do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Unifor

As evidências de abusos de Moraes (STF) e Shor (PF) na prisão de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é o fio solto que pode desfazer a trama da falsa tentativa de golpe. A PF alegou que Martins fugiu aos EUA em 30/12/2022 com Bolsonaro, baseando-se em documento do sistema de entrada na Flórida, proibido pelo órgão de ser usado para questões judiciais. Pois o registro, falso, foi usado por Moraes para prender Filipe.

A defesa refutou e provou a permanência de Martins no Brasil por geolocalização, voos internos e uso de uber. Moraes não acatou. Preferiu seguir com 'prova' fraudulenta: até o nome 'Felipe' estava com letra 'e' no lugar do 'i' e trazia passaporte inválido. Recentemente o órgão americano de fronteiras (CBP) confirmou a falsidade do registro. O FBI entrou na investigação, que pode chegar a Moraes.

Mesmo com pedido de soltura da PGR, pouco depois da prisão ilegal, Moraes manteve Martins preso por mais 6 meses, incluindo 9 dias em solitária, tentando forçar uma delação como fez com Cid. Até hoje Filipe é mantido como "pária social": tornozeleira, proibição de entrevistas, prisão domiciliar, sem fundamento. Cada vez mais encurralado por sua defesa, Moraes tentou destituir unilateralmente seus advogados alegando "abuso de defesa". Recuou após forte pressão da OAB contra o ato, ilegal.

Martins também foi acusado de estar na reunião no Planalto na qual se teria elaborado a minuta de golpe, até hoje não mostrada. A defesa provou que ele não esteve no Planalto no dia. Documentos da acusação tinham nome/cargo errados referidos a ele, sem hora de saída, inconsistentes com outros registros de Filipe no mesmo Planalto. Moraes recusou o pedido de checagem da defesa. Peritos da defesa atestaram a inconsistência.

A recusa de provas da defesa e o uso de documentos falsos viciam todo o processo. Por extensão, a parcialidade do juiz e a incúria do delegado podem comprometer as condenações nas quais atuaram. Em flagrante desespero, o delegado sugeriu que a falsa entrada nos EUA teria sido estratégia de Martins para descredibilizar a investigação (!). Pode isso, Arnaldo? Dá para tapar o sol com a peneira? A queda de Moraes levará à nulidade dos processos relatados por ele.

