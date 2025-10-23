Hebert Lima: Ceasa-CE e o compromisso com a comercialização de alimentos saudáveis, seguros e o combate ao desperdício.

Foto: Ceasa-CE/Divulgação Hebert Lima. Presidente da Centrais de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa-CE).

Administrar a Ceasa-CE tem sido uma experiência desafiadora e gratificante. Assumi com o compromisso de fortalecê-la como espaço essencial para o desenvolvimento econômico do Ceará, garantindo segurança alimentar e oferta de alimentos saudáveis. A Ceasa-CE é elo estratégico entre o campo e a mesa do povo cearense, assegurando produtos frescos e acessíveis.

Estamos investindo na melhoria da gestão nos três entrepostos (Maracanaú, Tianguá e Barbalha). Inauguramos novo prédio para a Ouvidoria e fortalecemos o diálogo com produtores, permissionários e colaboradores.

A segurança alimentar é um dos pilares da nossa gestão. Priorizamos armazenamento adequado, higiene e controle de qualidade dos produtos. Em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS), articulamos a criação da Rede Cearense de Banco de Alimentos (RECEBA), reunindo órgãos que atuam na área.

Alinhada ao propósito do governador Elmano de Freitas, a Ceasa-CE atua ativamente na erradicação da fome, apoiando o Programa Mais Nutrição. Com doações de permissionários, são produzidas sopas desidratadas e polpas de frutas destinadas a instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Essa ação reforça nosso compromisso social e combate o desperdício alimentar.

Investimos também na valorização da agricultura familiar, ampliando o acesso de pequenos produtores ao mercado e garantindo diversidade da produção cearense nos galpões. Essa atuação fortalece a economia local e promove inclusão social, em conformidade com a Lei Nº 19.346, de 04/07/25, sancionada pelo governador, que institui a aquisição centralizada da agricultura familiar para atender demandas do governo.

Muito ainda precisa ser feito, mas temos a convicção de que, com planejamento, dedicação e participação de todos, construiremos uma Ceasa cada vez mais moderna, eficiente e comprometida com sua missão: abastecer o Ceará com alimentos de qualidade, promovendo segurança alimentar e bem-estar da população.

Seguimos firmes, honrando a confiança depositada pelo governador Elmano de Freitas e olhando para o futuro com responsabilidade.

