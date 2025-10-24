Fabíola de Araújo Rocha: Integridade ecológica das energias renováveis

Os aspectos econômicos relacionados à integridade ecológica das energias renováveis, à luz da ética ambiental, se apresentam em contextos específicos, nos quais se identificam convergências resultantes da interdependência entre áreas que evidenciam a necessidade de análises integradas e estratégias articuladas.



A conjugação desses aspectos aponta para elementos que demandam mapeamento, correção e aprimoramento ao se configurarem como determinantes na preservação da segurança jurídica e financeira com reflexos diretos sobre a escalabilidade dos serviços oferecidos à sociedade e sobre a dinâmica da cadeia produtiva industrial, no âmbito nacional e internacional.



Diante da urgência imposta pelas mudanças climáticas, torna-se imperativo intensificar os esforços de mitigação dessas emissões, o que envolve tanto a ampliação do uso de fontes renováveis quanto a reestruturação da base econômica, para reduzir a dependência de atividades intensivas em carbono.



O sentido da transição energética justa, no contexto da crise climática, deve prescrutar os alicerces das medidas e políticas de integridade, considerando os passivos socioambientais decorrentes da expansão de empreendimentos de energia como um traço dos processos no trilema energético. Uma das possíveis respostas está na gestão dos mecanismos de integridade, que migram de um enfoque restrito no controle da corrupção para uma abordagem proativa.



Destacar as energias limpas, considerando tanto seus benefícios quanto os desafios impostos pela descarbonização da economia e pelas mudanças climáticas, requer a formulação de alternativas pensadas em toda sua integralidade.



As empresas devem perquirir e demonstrar, em seus balanços financeiros, balanços sociais e relatórios de sustentabilidade, o compromisso com a adoção de práticas empresariais alinhadas às melhores diretrizes socioambientais, promovendo o equilíbrio entre crescimento econômico, responsabilidade social e preservação ambiental, com ênfase nas diretrizes de políticas de integridade que impulsionem uma economia saudável, alicerçada no desenvolvimento socioeconômico.