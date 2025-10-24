João Paulo Melo: Câmara Brasil-Portugal chega a Sobral

Foto: Arquivo pessoal João Paulo Melo

No dia 15 de outubro de 2025, foi inaugurado em Sobral o Núcleo da Câmara Brasil Portugal no Ceará, um marco histórico que amplia a projeção internacional do município e consolida a visão de interiorização da Câmara. A inte5riorização é um dos pilares da Gestão de Patricia Campos e nasce com o propósito de fortalecer os laços culturais, empresariais, acadêmicos e turísticos entre o Ceará e Portugal, estimulando conexões estratégicas que impulsionem o desenvolvimento sustentável e a inserção global do interior cearense.

O Núcleo será liderado pelos advogados João Paulo Melo e Alana Matos, que assumem a missão de promover encontros de networking, ações de intercâmbio e capacitação, eventos temáticos e missões empresariais, além de mapear oportunidades locais e conectar empreendedores sobralenses a novos mercados. Também está prevista a articulação institucional com universidades, entidades públicas e privadas, visando consolidar parcerias estratégicas que deem suporte técnico e estrutural às atividades da Câmara.

Funcionando como uma ponte permanente entre Sobral e Portugal, o Núcleo atuará na promoção de visitas técnicas, rodadas de negócios, projetos de cooperação internacional e divulgação de produtos e serviços regionais, ampliando a presença do Ceará no cenário europeu.

O objetivo é atrair investimentos diretos, fortalecer cadeias produtivas locais e criar ambientes favoráveis à inovação e ao empreendedorismo. Mais do que um espaço de representação, o Núcleo posiciona Sobral como polo estratégico de inovação, cultura e economia, reforçando seu papel como cidade-modelo no processo de interiorização do desenvolvimento.

A expectativa é que essa presença da Câmara contribua para ampliar a visibilidade internacional do município, fortalecer sua competitividade empresarial e abrir novas rotas de cooperação entre o Ceará e Portugal. Com esta ação, Sobral escreve um novo capítulo em sua trajetória, tornando-se referência em integração internacional e símbolo da nova fase de expansão e fortalecimento institucional da Câmara Brasil Portugal no Ceará, que segue unindo territórios, culturas e oportunidades para o crescimento mútuo.