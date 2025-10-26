Política na horizontal

Javier Milei enfrenta hoje seu teste mais forte desde a posse, com a eleição que renovará parte do parlamento e, na verdade, definirá os próximos anos do seu governo.

As pesquisas indicam chances maiores de derrota do governismo, em meio a uma crise econômica que não dá trégua. O clima é de crise e, durante a semana, dois ministros entregaram seus cargos

Antonio Gregório, secretário de Administração e Planejamento de Várzea Alegre, foi afastado do cargo depois de agredir, a socos e pontapés, o vereador de oposição Michel Martins, do PSB.

Coisa feia mesmo, durante uma reunião, intermediada pelo vereador, que buscava algum acordo entre a gestão e o sindicato dos servidores. Acertou o prefeito Flávio Silvino (MDB) ao determinar o afastamento.

Leo Suricate, artista e influenciador que assumiu cadeira de deputado estadual com licença de Renato Roseno, tem aproveitado bem a passagem pela Assembleia. Ambos pertencem ao Psol.

No campo prático, deixa aprovada emenda constitucional que garante o direito à internet segura e livre para todos no Estado. Tem gente com vários mandatos que até hoje não tem esse tipo de feito no currículo.