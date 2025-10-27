Yelw Felício: O poder da respiração consciente

Qual o preço das nossas escolhas individuais e coletivas? Nesse momento seria oportuno exercitarmos uma consciência reflexiva sobre o preço que estamos pagando? Vivemos em uma sociedade em desenvolvimento tecnológico, e como seres humanos, é fato dizer que estamos em colapso.

A nossa capacidade ilimitada de crescimento se dá por meio do desenvolvimento da consciência. Ao contrário disso, coletivamente falando, estamos cada vez mais ignorando, desligando e nos desconectando dessa faculdade mental incrível — a consciência.

Estamos escolhendo ou nos deixando ser levados pelo piloto automático, repetindo padrões para simplesmente sobreviver e se fazer caber a partir do que "se espera de nós", em um modelo de sistema totalmente fracassado.

A consciência é o que lhe permite "ver" a partir do que está sentindo. Nesta perspectiva, as emoções são as portas para a consciência, enquanto a mente racional oferece as bordas, para organizar as ideias e as emoções.

A consciência é uma faculdade mental disponível a todo ser humano, porém, ela precisa se desenvolver, e isso se dá por meio do exercício da presença. Não se refere a estar de corpo presente, mas sim com uma qualidade de escuta e acolhimento ao que o corpo e a respiração informam. A ciência do Yoga ensina como fazer isso a milhões de anos.

A grande massa segue escolhendo se anestesiar, "dormir" para não sentir. Não é à toa que o Brasil está classificado no ranking mundial como o país mais ansioso do mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS.

O recurso mais poderoso para combater a ansiedade é a Respiração Consciente. Esta respiração é completamente diferente da respiração que realizamos para sobreviver no piloto automático. A respiração consciente nos convida a parar, observar, refletir, acolher... e gradualmente modular a respiração a um padrão mais longo, uniforme e profundo.

Para isso, basta escolher mudar imediatamente o padrão e despertar para resgatar o seu potencial de vida e o prazer genuíno de estar vivo. Essa escolha é um ato revolucionário, e me parece ser urgente.