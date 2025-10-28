Servidor público, força do Ceará

Neste 28 de outubro, Dia do Servidor Público, o Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf) rende homenagem aos homens e mulheres que estão na linha de frente da administração pública estadual. São eles que fazem as políticas públicas saírem do papel e se tornarem realidade para milhões de cearenses. Seja na saúde, na educação, na segurança, na arrecadação ou na fiscalização, o servidor público é a espinha dorsal de um Estado que se pretende justo, eficiente e democrático.



Neste mesmo espírito de valorização, não podemos nos omitir diante das ameaças que rondam o serviço público. A Reforma Administrativa em curso no Congresso Nacional representa um retrocesso perigoso. Sob o manto da “modernização”, ela tenta desmontar as bases que sustentam um Estado republicano.

Como bem alertam as centrais sindicais, o projeto representa uma ameaça direta aos direitos dos servidores públicos e à qualidade dos serviços prestados à população.A proposta não busca aprimorar a gestão pública, mas sim reduzir o papel do Estado e abrir espaço para a privatização de setores essenciais.É por isso que oSintafse mantém firme na luta contra essa proposta.



Paralelamente, reafirmamos o nosso compromisso com a aprovação da Lei Orgânica da Administração Fazendária (LOAF), pauta histórica dos fazendários do Ceará. Trata-se de um projeto que vai além da categoria: busca garantir autonomia à Secretaria da Fazenda, assegurando os recursos indispensáveis ao desenvolvimento do nosso estado, especialmente nesse período de efetivação da Reforma Tributária. Não é uma causa corporativa; é uma causa cearense. A luta pela LOAF é, portanto, a luta por um Ceará mais forte, com justiça fiscal e mais capacidade de investimento público.



O Ceará merece servidores valorizados. Afinal, eles são base para o funcionamento do Estado e a prestação de serviços essenciais à população. Sem a atuação dos servidores, a máquina pública não funciona. Estabilidade não é privilégio: ela garante a continuidade dos serviços prestados, independentemente das mudanças de governo.



Neste Dia do Servidor Público, celebremos a dedicação diária de quem serve, lembrando sempre da resistência em defesa do Estado e da sociedade. Defender o servidor é defender o Brasil.