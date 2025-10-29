PT, Ceará e os casos cabeludos do "careca do Inss"

Foto: Divulgação Eduardo Girão, senador de República (Novo)

A CPMI que investiga o roubo de bilhões de reais de milhões de aposentados, pensionistas, órfãos, viúvas e deficientes brasileiros, ao entrar em seu 3º mês, vem sendo sequestrada pela “tropa de choque” do Governo Lula, que impede a convocação e a quebra de sigilos de peças-chave da maior fraude contra o sistema previdenciário mundial. Um dos casos mais vergonhosos foi a blindagem do vice-presidente do SINDNAPI, conhecido como “Frei Chico”, irmão do presidente Lula.



A PF apontou que esse sindicato é um dos que mais faturaram com a quadrilha. De acordo com levantamento da CGU, só em 2024,o SINDNAPI chegou a faturar com os desvios R$ 104.000.000,00 (cento e quatro milhões de reais).

Detalhe: 97% dos lesados recebem menos de dois salários-mínimos! Embora o STF também venha dificultando os trabalhos de investigação, garantindo o silêncio e até o direito de mentir a depoentes envolvidos no megaesquema, a população já entendeu que a explosão dos descontos indevidos ocorreu “coincidentemente” após Lula voltar ao Planalto em 2023.

E há cearenses envolvidos nesse escárnio; um nome citado é o da advogada Cecília Mota, já convocada pela CPMI, mas que, de forma misteriosa, não está sendo localizada... Enquanto isso, vazou o áudio de uma vereadora do interior do Estado, do PT, ameaçando idosos para que continuassem contribuindo com entidades investigadas no escândalo.



O que se observa é que o modelo dessa turma do Lula é o modelo do rombo: onde o PT toca, ”dá ruim” seja pela corrupção, seja pela falta de zelo com o dinheiro público. Essa lógica se repete na Prefeitura de Fortaleza, que acaba de contrair novo empréstimo de R$ 200 milhões sem sequer especificar as obras financiadas, dificultando a fiscalização.

Já são mais de R$ 2 bilhões em empréstimos apenas no primeiro ano de gestão. O mesmo “modus operandi” é adotado pelo governo estadual (também petista), que em menos de dois anos já contraiu mais de R$ 2,3 bilhões em novos endividamentos.



Com o Estado já gastando mais de R$ 1 bilhão apenas com juros, o resultado é visível: o colapso da segurança pública e o sofrimento de milhões de conterrâneos. É o mesmo descontrole que abriu as portas para o escândalo no mensalão, petrolão e, agora, “Aposentão”, em que o dinheiro público numa roubalheira sem precedentes virou instrumento político e fonte de enriquecimento ilícito de aliados. O Ceará e o Brasil não suportam mais ver o suor do povo sendo drenado por esquemas criminosos.



Em 2026, caberá ao cidadão da “Terra da Luz” dizer um basta rejeitar a esse modelo ineficaz sedimentado na corrupção generalizada e escolher um novo caminho, baseado na integridade, coerência e coragem! Fé e esperança que vai dar tudo certo. Paz & Bem!