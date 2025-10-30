Jucineide Fernandes: Compromisso pela Aprendizagem com Equidade 

Foto: Arquivo Pessoal Jucineide Fernandes. Secretária Executiva do Ensino Médio e Profissional.

Com o propósito de olhar com atenção especial para os estudantes que enfrentam desafios sociais que impactam seu pleno desenvolvimento, a Secretaria da Educação do Ceará lançou o Compromisso Estadual pela Aprendizagem com Equidade no Ensino Médio Cearense. A iniciativa mobiliza toda a rede estadual em torno de uma causa comum: garantir que cada estudante, em sua singularidade, tenha assegurado o direito de aprender e se desenvolver plenamente.

O Compromisso representa uma ação coletiva voltada à construção de uma escola cada vez mais inclusiva, democrática e inovadora. Um de seus principais instrumentos é o Selo Equidade Educacional, que reconhecerá escolas e regionais da rede pública que apresentem avanços concretos em indicadores de aprovação, aprendizagem e redução das desigualdades. Mais do que premiar resultados, o selo será um estímulo e um chamado à superação de desafios históricos ainda presentes na educação.

Como destacam Michael Franca e Felipi Nascimento em A Loteria do Nascimento, fatores como o local de origem e as condições socioeconômicas influenciam fortemente as oportunidades de crianças e jovens. Em um país marcado pela desigualdade, a educação deve atuar como força reparadora. Para isso, é essencial reinventar a escola e suas práticas, investindo em uma pedagogia capaz de acolher, estimular e desenvolver cada estudante, tornando real o direito à aprendizagem previsto na Constituição.

Pensar a escola do futuro exige ação conjunta e compromisso social. É preciso consolidar uma escola pública de qualidade, que coloque a aprendizagem no centro, valorize professores, reconheça diferentes realidades e tenha como princípios a educação integral, a justiça curricular e a redução das desigualdades.

Convocamos toda a sociedade cearense a se engajar nesse movimento. Famílias, educadores, gestores e estudantes são chamados a contribuir para que o direito de aprender seja assegurado em todas as escolas. Assim, construiremos uma educação pública inclusiva, justa e transformadora, capaz de preparar cidadãos plenos e impulsionar o futuro do Ceará e do Brasil.