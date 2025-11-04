Estou feliz!

Como é bom recordar

A Escola de Agronomia

Bons instantes, rememorar

Das boas aulas de Zootecnia.

Vejo-me, naquele vai e vem

Passando pela parede do açudinho

Sinto-me perfeitamente bem

Ao lembrar do professor Haroldinho.

Como era saudável aquela brisa

Refrescando aquele aconchegante espaço

Tendo a Mister Hull, como divisa

Idas, até a Meteorologia, sem cansaço.

Mangueiras e cajueiros, bem copados

Fornecedores de sombras, aprazíveis

Amenizando nos dias ensolarados

Temperaturas, às vezes, impossíveis.

Nas aulas práticas, envolvendo cultivadores

Mostrados os de discos e os de enxadinhas

Durante o curso, passamos por bons professores

Principalmente, pelo ótimo mestre Barbosinha.

Foram quatro anos, armazenando teorias

Cada um, guardando-as, à sua maneira

Que no andar dos anos, foram nossas garantias

Entre os preceptores, estava o mestre Pitombeira.

Até hoje, quando me encontro com um colega

Sinto-me pleno, de uma visão voadeira

Pela Escola de Agronomia, minha mente trafega

Mesmo que a recíproca, não seja verdadeira.

Estou com oitenta e três anos de idade

Cinquenta e cinco anos, como agrônomo, estou!

Vinte e oito anos, procurando a felicidade e

Através da Agronomia, tudo de bom

em mim, brotou.

Estamos no ano de dois mil e vinte e cinco

Próximo dezembro, 55 anos de nossa formatura

As nossas hortas, em solos, com bom

teor de zinco

Proporcionando às mesas brasileiras,

bastante fartura.

Parabéns aos agrônomos de dezembro de 1970.