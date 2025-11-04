Estou feliz!

Como é bom recordar
A Escola de Agronomia
Bons instantes, rememorar
Das boas aulas de Zootecnia.
Vejo-me, naquele vai e vem
Passando pela parede do açudinho
Sinto-me perfeitamente bem
Ao lembrar do professor Haroldinho.
Como era saudável aquela brisa
Refrescando aquele aconchegante espaço
Tendo a Mister Hull, como divisa
Idas, até a Meteorologia, sem cansaço.
Mangueiras e cajueiros, bem copados
Fornecedores de sombras, aprazíveis
Amenizando nos dias ensolarados
Temperaturas, às vezes, impossíveis.
Nas aulas práticas, envolvendo cultivadores
Mostrados os de discos e os de enxadinhas
Durante o curso, passamos por bons professores
Principalmente, pelo ótimo mestre Barbosinha.
Foram quatro anos, armazenando teorias
Cada um, guardando-as, à sua maneira
Que no andar dos anos, foram nossas garantias
Entre os preceptores, estava o mestre Pitombeira.
Até hoje, quando me encontro com um colega
Sinto-me pleno, de uma visão voadeira
Pela Escola de Agronomia, minha mente trafega
Mesmo que a recíproca, não seja verdadeira.
Estou com oitenta e três anos de idade
Cinquenta e cinco anos, como agrônomo, estou!
Vinte e oito anos, procurando a felicidade e
Através da Agronomia, tudo de bom
em mim, brotou.
Estamos no ano de dois mil e vinte e cinco
Próximo dezembro, 55 anos de nossa formatura
As nossas hortas, em solos, com bom
teor de zinco
Proporcionando às mesas brasileiras,
bastante fartura.
Parabéns aos agrônomos de dezembro de 1970.