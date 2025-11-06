Sandra Monteiro: Ceará que conecta e inspira o futuro

Foto: Divulgação/Secitece Sandra Monteiro. Secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece).

O Ceará tem demonstrado, de forma consistente, que o investimento em ciência, tecnologia e inovação é um vetor essencial de desenvolvimento. Em um cenário de transformação digital e de novas dinâmicas produtivas, o Estado se posiciona estrategicamente, articulando políticas públicas que conectam educação, pesquisa, empreendedorismo e inclusão social. É nesse contexto que a Feira do Conhecimento 2025 (FdC) reafirma seu papel como instrumento de integração entre governo, academia e sociedade.

Consolidada como política pública permanente, a FdC tem sido um marco na difusão da cultura científica e no estímulo à economia do conhecimento. Desde sua criação, aproxima o cidadão da produção tecnológica e reforça a importância do saber como ativo de transformação. Essa trajetória traduz o compromisso do Ceará em construir um futuro fundamentado na inovação, na sustentabilidade e na equidade.

Em sua 9ª edição, a Feira apresenta o tema “Planeta Água: a cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”. O tema acompanha a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e destaca o papel da ciência e da tecnologia na preservação ambiental e no desenvolvimento sustentável.

A escolha reforça o alinhamento do Ceará com as diretrizes da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que reconhece a biodiversidade brasileira como base estratégica para um modelo de crescimento justo e equilibrado.

Com expectativa de reunir milhares de visitantes, a FdC consolida-se como referência regional em popularização científica e fomento à inovação. A programação contempla iniciativas que estimulam o protagonismo juvenil, como o Torneio de Robótica, o Ceará Faz Ciência, o Salão do Inventor e o Ceará Awards, espaços que incentivam a criatividade e o desenvolvimento de novas competências. Também contaremos com palestras e debates com a presença de grandes nomes nacionais das áreas de ciência, tecnologia, comunicação e sustentabilidade, reforçando o caráter formativo da Feira.

O evento ressalta ainda, o valor das parcerias institucionais na consolidação de uma política sólida para o setor. A integração entre Secitece, Sebrae, Senai, Banco do Nordeste, Funcap, Nutec, universidades e coletivos de inovação amplia o alcance das ações e gera resultados concretos em pesquisa, empreendedorismo e educação tecnológica.

A Feira do Conhecimento expressa a visão de um Ceará que compreende a ciência como ativo estratégico e o conhecimento como ferramenta de transformação. Durante três dias de intensa programação, o evento inspira novas ideias, conecta talentos e reafirma que o conhecimento é o caminho para um futuro sustentável e inclusivo. É com essa convicção que seguimos fortalecendo políticas públicas capazes de preparar o Estado para os desafios e oportunidades do amanhã.

