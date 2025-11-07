Padre Rino Bonvinni: Saúde mental, da via Crucis para a via Lucis

Foto: Igor de Melo Rino Bonvini Padre, psiquiatra, missionário comboniano

O Papa Leão XIV apresentou sua intenção de oração para o mês de novembro no vídeo produzido e divulgado pela Rede Mundial de Oração do Papa. "Rezemos para que as pessoas que lutam contra pensamentos suicidas encontrem em suas comunidades o apoio, a assistência e o amor de que precisam e se abram para a beleza da vida". Na audiência pública o Papa afirmou que é necessário vivenciar a potência da Ressureição que transforma a dor da Via Crucis na alegria da Via Lucis.



Os dados que a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresenta são preocupantes. Todo ano cerca de 800 mil pessoas no mundo se suicidam, mais de 2 mil por dia. Mais da metade dos suicídios globais (56%) ocorre antes dos 50 anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que atentam contra a própria vida.



O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos e 79% ocorrem em países de baixa e média renda. A OMS afirma que 30% da população ativa sofre de algum transtorno mental.



Tudo isso é confirmado pela conferência internacional que iniciou no dia 5 de novembro, em Roma, organizada pela Associação dos Ministros Católicos para a Saúde Mental (CMHM) com o patrocínio da Pontifícia Academia para a Vida.



Até 7 de novembro, pessoas de todo o mundo, envolvidas na pastoral da saúde mental, discutirão como acompanhar as pessoas que enfrentam problemas dessa natureza, como depressão, dor profunda e prevenir, através da escuta e da proximidade, o risco de suicídio.



O Movimento Saúde Mental vai contribuir neste evento apresentando a sua metodologia socioterapêutica de múltiplo impacto, a Abordagem Sistêmica Comunitária, elaborada em quase 30 anos de experiência no Bom Jardim.



Acolher, escutar e cuidar das pessoas que sofrem psiquicamente são os passos principais para iniciar um processo de cura e de evolução, oferecendo caminhos para ressignificar a doença e transformá-la numa oportunidade de evolução biopsicossocioespiritual.

A Comunidade se organiza autopoieticamente e encontra caminhos de solução mobilizando a comunicação intrapessoal e interpessoal, através das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). As vivências terapêuticas também favorecem o encontro com a dimensão sagrada do ser humano, fortalecendo a Fé no Deus da Vida, que nos ajuda a transformar a dor da via Crucis na alegria da cura da via Lucis.