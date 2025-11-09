POLÍTICA NA HORIZONTAL

Domingos Neto (PSD), como previsto, tem dado uma dinâmica nova à coordenação da bancada federal cearense e o resultado das discussões sobre o Orçamento da União para 2026 demonstra isso.

Ouviu governador, prefeitos, representantes de diversos órgãos e fechou uma proposta conjunta que, na medida do possível, contempla os interesses mais imediatos. A coluna avisou que o cargo, decorativo em muitas situações, ganharia peso novo nas discussões.

Tiririca, o humorista cearense que hoje é deputado federal por São Paulo, troca de partido, de domicílio eleitoral e anuncia que será candidato a mais um mandato no ano que vem, só que pela terra natal.

Foi convencido pelo presidente do PSD estadual, Domingos Filho, e decidiu deixar o PL, sigla com a qual vivia às turras ultimamente pelo baixo entusiasmo que mostrava com o bolsonarismo.

Doutora Silvana (PL) está propondo que uma missão de deputados estaduais vá a El Salvador conhecer a experiência do país no combate à criminalidade, na sua visão exitosa.

Recomenda-se que a viagem, se houver, busque conhecer o projeto de Bukelê para além do cosmético, localizando o que ele fez para desmontar a Suprema Corte, desmoralizar o Congresso e instalar uma democracia meio relativa.