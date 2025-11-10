Logo O POVO+
Francisco Adalberto Vieira dos Anjos: Novembro Azul e o cuidado integral do homem
.A "Campanha Novembro Azul" objetiva conscientizar a população masculina sobre a necessidade de cuidar do corpo e da mente, sobretudo promover o cuidado consciente na prevenção de doenças que podem desenvolver ao longo da existência humana
Francisco Adalberto Vieira Dos Anjos

Articulista

As "campanhas coloridas" durante o ano, assim compreendidas por alguns profissionais da saúde, motivam a população no decorrer de novembro quanto ao autocuidado à saúde masculina. Ao falar sobre o cuidado integral, compreende-se que esse homem é atravessado por vários fenômenos que interferem diferentes segmentos de sua existência, contextos que abrangem a saúde física, mental, social e reprodutiva, entre outros. Este último, desvela um cuidado específico no tratamento de medidas preventivas acerca do câncer de próstata.

Trata-se de uma temática que, embora esteja presente de modo silenciado sob a ótica de preconceito e muitos tabus, faz-se necessário fomentar sobre o assunto. A "Campanha Novembro Azul" objetiva conscientizar a população masculina sobre a necessidade de cuidar do corpo e da mente, sobretudo promover o cuidado consciente na prevenção de doenças que podem desenvolver ao longo da existência humana, e o câncer de próstata é uma delas.

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino pesando cerca de 20 gramas, assemelha-se ao formato de uma castanha localizada abaixo da bexiga. Tem a função de produzir e armazenar o líquido prostático, que, auxiliado pelas vesículas seminais e os espermatozoides, produzem o sêmen. Trata-se, portanto, de uma glândula essencial à vida. A idade, o histórico de câncer na família, o sobrepeso e a obesidade, contribuem como fatores de risco à doença.

Como benefício, é importante procurar um especialista no assunto, o urologista, e realizar exames de prevenção ao completar 50 anos de idade, o que poderá evitar a evolução da doença e ameaças futuras à vida. Aliados a esse cuidado, ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal, praticar atividade física, evitar bebidas alcoólica e o tabagismo, é imprescindível.

O Ministério da Saúde esclarece, que nem tudo se evidencia para um câncer de próstata. A hiperplasia benigna da próstata, fenômeno que ocorre naturalmente com o avançar da idade, pode também afetar a saúde masculina na faixa etária superior a 50 anos. Cuidar-se é preciso! Procurar ajuda profissional é mais que necessário.

