Evandro Leitão: Gestão Compartilhada pelo bem de Fortaleza

Foto: Arquivo Pessoal Evandro Leitão

Fortaleza vive um novo tempo de colaboração. Um tempo em que o poder público e a iniciativa privada, entidades de classe e associações comunitárias, somam esforços, talentos e recursos para transformar espaços, renovar esperanças e fortalecer vínculos comunitários. Essa é a essência da gestão compartilhada: unir quem tem o dever de cuidar com quem deseja contribuir, para que juntos possamos construir uma cidade mais humana, segura e acolhedora.

A Praça do Viaduto da Avenida Borges de Melo, na confluência com a BR-116, é um símbolo dessa transformação. Por anos, o local era conhecido pela ocupação irregular de famílias em situação de rua. Um espaço degradado, invisível para muitos, que simbolizava uma ferida social aberta no meio da cidade. Hoje, esse mesmo local é sinônimo de vida, lazer e convivência. O que antes era exclusão virou inclusão.

O primeiro passo dessa mudança foi o acolhimento. Mais de 110 pessoas que viviam sob o viaduto foram acolhidas pela Prefeitura, numa ação de diversas secretarias, com atendimento social, opções de moradia e acompanhamento individualizado em saúde e cidadania. A ação não foi apenas uma intervenção urbana, mas uma resposta humana e cidadã a um problema que exige sensibilidade e compromisso.



A partir daí, a força da parceria fez o resto acontecer.

A Newland se uniu ao município para recuperar a área. Surgiram uma brinquedopraça, areninha, espaço de jogos lúdicos, pavimentação, nova iluminação e arte grafitada. A praça se tornou ponto de encontro das famílias das comunidades do Lagamar e da Aerolândia, que já se apropriaram do espaço como extensão de suas casas. A praça é hoje o retrato da cidade que acreditamos possível: uma Fortaleza que acolhe, transforma e inspira.

Esse resultado não é fruto do acaso. É fruto de uma visão de gestão que entende que governar é unir forças. Que reconhece no setor privado um parceiro importante na construção do bem comum, sem abrir mão da responsabilidade pública nem da justiça social. Quando o diálogo é franco e o objetivo é nobre, o resultado aparece — e transforma vidas.

A gestão compartilhada é mais do que um conceito administrativo. É uma filosofia de governança baseada em corresponsabilidade e solidariedade. Ela nasce da crença de que a cidade é de todos — e, portanto, deve ser cuidada por todos.

Fortaleza é uma cidade feita de contrastes, mas também de oportunidades. A transformação da praça do viaduto da Borges de Melo mostra que é possível reconstruir espaços, resgatar dignidades e renovar a esperança — desde que façamos isso juntos.

Essa experiência é um convite à sociedade fortalezense: a acreditar na força da colaboração e no poder da união como legado social.