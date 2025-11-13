Lan Heping: Traçando um Novo Roteiro de Desenvolvimento, Construindo um Novo Futuro de Cooperação

A 4ª sessão plenária do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) foi realizada solenemente entre os dias 20 e 23 de outubro de 2025, em Beijing, na qual foram deliberadas e aprovadas as Propostas do Comitê Central do PCCh para a Formulação do 15º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social da China.

Esta foi uma reunião de significado histórico no processo de modernização chinesa, que traça um grandioso plano para o desenvolvimento econômico e social da China nos próximos 5 anos e expressa uma bela visão de cooperação e benefício mútuo entre a China e o mundo.



Os participantes da sessão plenária apresentaram uma avaliação altamente positiva das importantes conquistas obtidas pelo país durante o período do 14º Plano Quinquenal. Sob a liderança do Comitê Central do Partido, tendo o camarada Xi Jinping como núcleo, todo o Partido e o povo de todas as etnias da China uniram-se e avançaram com coragem, determinação e unidade diante das dificuldades.

As forças econômica, científica e tecnológica, bem como o poderio nacional da China, atingiram novos patamares, consolidando avanços sólidos na modernização chinesa. O PIB mantém-se consistentemente como o segundo maior do mundo, com uma contribuição de 30% para o crescimento econômico mundial de longo prazo, registando uma taxa média de crescimento anual de 5,5%. A China tem alcançado progressos sólidos na busca de um desenvolvimento de alta qualidade.



De acordo com a sessão plenária, os principais objetivos do desenvolvimento econômico e social durante o período de 15º Plano Quinquenal (2026-2030) são os seguintes: obter conquistas notáveis no desenvolvimento de alta qualidade; elevar substancialmente o nível de autossuficiência e autofortalecimento em ciência e tecnologia; alcançar novos avanços no aprofundamento integral das reformas; elevar significativamente o nível da civilidade social; melhorar continuamente a qualidade de vida do povo; conquistar novos progressos notáveis na construção de uma "China Bela"; fortalecer ainda mais o escudo da segurança nacional.

Nos próximos 5 anos, o ambiente de desenvolvimento da China enfrentará mudanças profundas e complexas. No entanto, a base da economia chinesa permanece sólida, com múltiplas vantagens, grande resiliência e vasto potencial. As condições de sustentação e a tendência fundamental de crescimento de longo prazo não mudaram.

A China alcançará um salto substancial em seu poderio nacional, tanto em termos de poder duro (hard power) quanto de poder brando (soft power), além de ampliar sua influência internacional e proporcionar uma vida melhor para povo chinês, estabelecendo uma base mais sólida para a concretização da modernização socialista até 2035.



Durante a sessão plenária, destacou-se que a China continuará a expandir sua abertura ao exterior em um nível elevado, compartilhando oportunidades e promovendo o desenvolvimento conjunto com todos os países do mundo.

China e Brasil, dois grandes países em desenvolvimento situados nos hemisférios oriental e ocidental, superaram as distâncias geográficas e estabeleceram um exemplo de respeito mútuo, amizade vantajosa e cooperação de ganhos recíprocos. Sob a liderança estratégica dos dois presidentes dos nossos países, as relações sino-brasileiras encontram-se em seu melhor momento histórico.

Acreditamos que a realização da 4ª Sessão Plenária do 20º Comitê Central do PCCh não apenas traça um novo plano para o desenvolvimento da China, mas também injetará novo dinamismo na cooperação entre China e Brasil. A parte chinesa está disposta a trabalhar lado a lado com a parte brasileira para, juntos, abrirem um novo e mais promissor capítulo de desenvolvimento comum.



