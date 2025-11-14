Diego Capibaribe: Informação e atitude salvam vidas

Foto: Arquivo pessoal Diego Capibaribe

Com a chegada de novembro, nós, médicos urologistas, reacendemos uma conversa fundamental sobre a saúde do homem. O Novembro Azul não se resume a uma campanha de prevenção ao câncer de próstata. É um mês para quebrar tabus, vencer o preconceito e falar abertamente sobre autocuidado, algo que ainda é um desafio para muitos homens.



O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Detectando precocemente, o câncer prostático tem altas chances de cura (mais de 90% dos casos).



Porém, o grande obstáculo que ainda enfrentamos é o medo do diagnóstico e o preconceito com exames. A maioria dos homens posterga a ida ao urologista por acreditar que o toque retal é um exame vergonhoso, e eu, como médico urologista, preciso desmistificar isso. O toque é rápido, indolor, e quando combinado à dosagem de PSA (antígeno prostático específico) no sangue resulta na forma mais eficaz de detectar alterações precoces.



O recomendado é que homens a partir dos 50 anos procurem um urologista anualmente, e indivíduos com histórico familiar de câncer de próstata (pai, irmãos ou tios diagnosticados) iniciem o acompanhamento médico aos 45 anos. A mesma idade vale para homens negros, que têm risco aumentado de desenvolver a doença.



Nas fases iniciais, o câncer de próstata não apresenta sinais visíveis, e quando o paciente começa a sentir dor, dificuldade para urinar e verifica-se a presença de sangue na urina, muitas vezes o estado do tumor já está mais avançado. A prevenção, portanto, continua sendo o caminho mais inteligente e seguro.



Precisamos incentivar os homens a cuidarem de si com a mesma responsabilidade com que cuidam do trabalho e da família. Fazer check-ups, manter hábitos saudáveis, praticar atividade física e ter uma alimentação equilibrada são conhecidos aliados na prevenção do câncer.



E lembrar que o urologista é o parceiro da saúde masculina em todas as fases da vida, por isso digo: homem, reserve um tempo e vá ao médico. Informação e atitude salvam vidas, talvez a sua também.





